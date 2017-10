Damian and Brothers vin la Bamboo

Vineri, 18 iulie, Damian and Brothers vor susține un concert în Club Bamboo. Damian Drăghici este unul dintre exponenții muzicii lăutărești, înregistrând până în prezent 17 albume. A câștigat premiul Grammy în 2006, fiind considerat un avangardist prin trecerea de la jazz la pop, de la pop la world sau de la world la etno. Damian Drăghici va cânta alături de cei 18 membri ai formației sale, cunoscută sub numele „Damian and Brothers”. Prețul unui bilet variază între 30 și 50 de lei.