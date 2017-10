Dacia Logan de 400 CP

Ştire online publicată Luni, 01 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacia Dealer Team va con-cura în Campionatul Suedez de Turisme, STCC, cu un model care imită estetica noului Logan. Acesta dezvoltă 400 CP și are un motor V6, dar nu are legătură cu platforma tehnică folosită de berlina din Mioveni, potrivit automarket.ro.Deși din punct de vedere tehnic nu împarte nimic cu noul Logan, modelul preia partea frontală a berlinei din Mioveni, alături de numele mărcii arge-șene. Potrivit informațiilor oficiale furnizate de reprezentanții suedezi ai mărcii Dacia, modelul are un motor V6 care dezvoltă în jur de 400 CP, o cutie de viteze secvențială cu șase trepte și poate să atingă o viteză maximă de 270 km/h. Accelerația 0-100 km/h este realizată în trei secunde.