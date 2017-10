Dacia Hamster, primul hibrid românesc prezent la competiţia de la Monte Carlo

Dacia Hamster, primul hibrid românesc prezent la competiția de la Monte Carlo

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu independent al "Centrului de Cercetare Universitară Ingineria Automobilului", din cadrul Universității din Pitești, a realizat primul automobil hibrid din România, Dacia Hamster Hybrid-Electricway, informează Green Report. Hibridul experimental face parte din programul EcoLOGIC care are ca scop crearea unui automobil cu emisii CO2 de numai 99 g/km și va fi prezentat la sfârșitul lunii martie în cadrul competiției de automobile care folosesc energii alternative, la Monte Carlo. Mașina folosește platforma tehnică a Daciei Sandero și este un sistem hibrid diesel-electric, de tipul plug in, motorul termic fiind plasat sub capota din față, iar sistemul electric în partea din spate. Studenții de la Pitești mai lucrează la încă două modele de automobile ecologice, Electra și Grand Sandero. Citește mai departe...