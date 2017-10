Cyber-Mafia vizează tot mai mult reţelele sociale

Cyber-Mafia vizează tot mai mult rețelele sociale

IT Sistem Services, partenerul român al producătorului german de software de securitate a datelor, G Data, a făcut publice informații relevante privind concluziile Raportului Malware pe șase luni, emis de G Data, informează Agora.ro. În acest raport, pe lângă țintele predilecte ale dezvoltatorilor de spam, spyware și adware din ultima jumătate de an, sunt prezentate și prognoze relevante referitoare la toate tipurile de malware pentru perioada următoare. Conform raportului, în condițiile în care site-urile rețelelor sociale, cum ar fi Facebook sau Twitter, sunt într-o creștere continuă a popularității, numărul tot mai mare de vizitatori și noile oferte asigură criminalilor cibernetici tot atâtea ținte predilecte. Pe de altă parte, alături de rețelele sociale, și utilizatorii Windows vor continua să rămână printre victimele preferate ale atacurilor viermilor, troienilor și ale celorlalte categorii de viruși. În plus, atacurile sunt din ce în ce mai direcționate către utilizatorii de smartphone-uri. Deoarece, până acum, multe gateway-uri folosite de programele malware au fost deja închise de către diferitele tehnologii de securitate, atacatorii s-au orientat către zonele mai puțin protejate. Șansele lor de reușită sunt oferite de asemenea website-uri cu aplicații numeroase. Drept urmare, experții de la G Data presupun că utilizatorii vor fi încercați constant de atacuri noi, venite prin Internet. Ralf Benzmuller, manager G Data Security Labs, zice că „ne așteptăm la abordări din ce în ce mai înșelătoare, privind rețelele sociale. Twitter, Facebook, MySpace și XING sunt din ce în ce mai folosite pentru phishing sau pentru acțiuni de răspândire a malware-ului. Viermii care tranzitează aceste rețele sunt pregătiți în orice moment să speculeze orice punct vulnerabil. Koobface este responsabilul principal al acestor atacuri”. Benzmuller oferă și câteva sfaturi succinte despre cum ne putem proteja împotriva unor astfel de atacuri: „Browserele, precum și programele antivirus utilizate, trebuie să fie întotdeauna cu update-urile la zi. În plus, orice link-uri primite pe e-mail, chiar dacă par a proveni de la prieteni sau cunoștinte, ar trebui să fie verificate cu atenție înainte de a se da click pe ele”.