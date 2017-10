Cursuri de limba turcă, recompensate cu o excursie în patria lui Atatürk

1

selam

ma numesc darie andreea roxana , am 20 de ani si sunt din iasi. intai vreau sa mentionez ca ma bucur ca sunt cursuri de invatat limba turca si ca premiul cum s-a mentionat o excursie in turcia ce sa zic foarte frumos. nu stiu daca ma va ajuta cu ceva ca va scriu aici dar eu sunt innebunita de mica de tot ce tine de turcia mai ales de limba turca . am invatat de pe net si din filme dar nu stiu sa vorbesc cursiv .... ideea e ca imi doresc foarte mult sa vorbesc limba turca ca pe limba romana si sa ajung in turcia si poate cine stie sa si lucrez mi-ar place f mult sa joc in serialele turcesti dar stiu e foarte greu si nu stiu cum sa invat cursiv limba turca . de asta ma bucur ca sunt cursuri , dar din pacate eu sunt din iasi si nici nu as putea sa ma duc in alt oras sa invat caci e foarte greu cred ca trebuie si o groaza de bani si e greu deoarece nu lucrez si asta e foarte greu . totusi felicitari si ma bucur pentru voi!!!! iyi gunder!!