Curiozităţi. Ştiaţi că…

Curiozități. Știați că…

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Porecla lui Radu, zis „Cel Frumos” (fratele lui Vlad Țepeș), este o poreclă cu iz ironic, pentru că-i plăcuse, pe când era tânăr ostatic în Turcia, sultanului Mehmed al II-lea.Deși actualul nume al Spaniei a evoluat din denumirea latină Hispania, originea inițială a termenului provine tocmai de la fenicieni, care denumiseră întreaga peninsulă Isephanim, ceea ce se traduce prin „coasta cu iepuri”.Cel mai scurt război înregistrat vreodată s-a purtat între Marea Britanie și Zanzibar, în 1896: el a durat 38 de minute. La extrema cealaltă, cel mai lung conflict a fost Războiul de 100 de ani (sau, mai bine zis, 116 ani), purtat între Anglia și Franța între 1337 și 1453 (tratatul a fost însă semnat în 1475).Casa Poporului a intrat de-a lungul timpului de trei ori în cartea recordurilor. Casa Poporului este clădirea care are cea mai mare greutate din lume, este cea mai scumpă clădire administrativă din lume, dar și cea mai mare clădire administrativă folosită în interes civil.Expresia Șah-Mat vine din limba persană, unde înseamnă „Regele e mort!”.Madridul este singura capitală europeană care nu este situată pe un râu.În primul său an de viață, un nou născut fură din perioada de somn a părinților între 400 și 750 de ore de somn.Viteza minimă cu care circulă informația între neuroni este de 416 km/h.Pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe întreaga planetă.Din punct de vedere fizic o femeie este aptă de a naște treizeci și cinci de copii de-a lungul vieții.Suntem programați genetic să trăim 100 de ani. Alegerile nesănătoase și stilul de viață ne scurtează însă foarte mult viața.În orașul New York trăiesc mai mulți irlandezi decât în Dublin-Irlanda, mai mulți italieni decât în Roma-Italia și mai mulți evrei decât în Tel Aviv-Israel.Vârful Gerlachovsky din Slovacia, măsurând 2.655 m, este cel mai înalt vârf muntos din lanțul carpatic. Cel mai înalt vârf din România este Vârful Moldoveanu, care măsoară 2.544 m.Biblioteca Universității din Indiana, SUA, se scufundă în fiecare an cu circa 2,5 centimetri. Acest fenomen se datorează unei erori a constructorilor care au omis să calculeze și greutatea cărților care vor fi depozitate în uriașa clădire.Sunetul are o viteză mai mare în metal decât în aer. Viteza sunetului în metal este de 5100 m/s, 1.480 m/s prin apă și 330 m/s prin aer.Cuptorul cu microunde a fost inventat de un om de știință care trecând prin dreptul unui tub radar de măsurare a vitezei a observat că ciocolata din buzunarul său s-a topit.