Curele cu ape sulfuroase din stațiunea Venus fac minuni

Pentru cei care nu știu, undeva între stațiunile turistice Saturn și Venus, între mare și iezerul Mangaliei se află o sursă naturală de sănătate: izvoarele mezotermale-sulfuroase. Cunoscătorii vin aici, an de an, și se tratează pentru diferite afecțiuni.Cadrele medicale constănțene spun că apele sulfuroase din țara noastră au calități curative deosebite, iar una dintre cele mai importante surse de ape sulfuroase se găsește chiar în stațiunea Venus. Această sursă este exploatată de unitățile hoteliere din zonă cu ajutorul unor sonde de adâncime prin intermediul cărora turiștii pot beneficia de efectele curative ale apei sulfuroase.Anca Piștale (62 de ani) suferă de câțiva ani de artroză la șold. Ea este doar una dintre sutele de pacienți care au ales să-și refacă sănătatea în acest sezon estival.„Am doar câteva zile de tratament și deja am început să mă simt mai bine. Apa sulfuroasă din bazin chiar mă ajută“, spune femeia.Și Simona Costea (76 de ani) a ales tot o cură de 12 zile pentru a-și pune la punct sănătatea. Venită tocmai din Iași, femeia spune că aceste ape sulfuroase vindecă o gamă variată de boli.„M-am informat foarte bine și știu că hidrogenul sulfurat este absorbit foarte repede de organism prin intermediul pieli, dar și pe cale digestivă, eliminându-se prin piele, intestine și rinichi“, a precizat ea.Ambele femei se scaldă în bazinele cu apă sulfuroasă și fac dușuri cu apa-minune.„Ne simțim extraordinar de când am început să facem băile și dușurile cu apă sulfuroasă“, spun ele.Specialiștii precizează că apa sulfuroasă nu ajută doar la refacerea țesuturilor bolnave. Căldura băilor acționează și asupra circulației la nivelul țesuturilor bolnave. Astfel, curele refac organismele bolnave, care în urma tratamentelor produc anticorpii necesari pentru combaterea stării infecțioase.În plus, sulful asimilat de organism crește metabolismul și determină vasodilatația, conducând la scăderea valorilor tensionale. Totodată, aceste tratamente au rolul de a crește numărul globulelor roșii din corp, mai ales că sulful resorbit are efect și asupra metabolismului organismului.Desigur, curele cu sulf sunt indicate în multe alte afecțiuni, cum ar fi bolile aparatului locomotor, afecțiunile neurologice periferice, bolile ginecologice, afecțiunile respiratorii etc.