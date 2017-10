Astăzi și mâine,

Cupa VIP la fotbal de plajă

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vedete, nisip, fotbal pe pâine. Champions League se mută pe plaja hotelului „Vega" din Mamaia. Revista VIP te invită să vezi cea de-a șasea ediție a CUPEI VIP ȘAMA la fotbal pe plajă. Pe 11 și 12 august, începând cu ora 12, cele mai tari vedete își vor încrucișa gleznele pentru a pleca acasă cu râvnitul trofeu. Campionatul de fotbal se va desfășura sâmbătă și duminică, după următorul program: sâmbătă, 11 august, vor avea loc meciurile eliminatorii între echipe, iar duminică, 12 august, se vor juca sferturile de finală, semifinală, finala mare și finala mică, urmate de premierea câștigătorilor. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală va avea loc sâmbătă seara, în cadrul petrecerii Campionilor, pe terasa Amedeo Seven Arts (în fața hotelului „Modern" din Mamaia), începând cu ora 22. Printre VIP-urile ale căror echipe și-au anunțat participarea la campionatul de anul acesta se numără: Nick (N&D), Quartz, Adrian Minune, Victor Ponta, Nicu Banicioiu, Gigi Gheorghiu, Andrei Duban, dar și echipele Câinii Roșii, echipa lotului național de gimnastică, echipa Flamingo Boys, Naționala artiștilor și echipa reprezentanților presei.