Cum trebuie să se implice tatăl în educarea copilului mic

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ani de zile, potrivit tradiției, mama era principala persoană din familie însărcinată cu educarea și creșterea copiilor. În prezent însă, multe obiceiuri tradiționale s-au schimbat. Mama merge la serviciu ca și tatăl, și astfel misiunea creșterii copilului ar trebui să se împartă între cei doi părinți. Ca să nu mai spunem că, în ultimii ani, tot mai mulți tătici își iau concediu paternal, pentru a avea grijă de nou născuți. Destul de des, în parcuri, pe stradă sau în magazine putem observa tătici alături de bebelușii lor, dezvoltând o relație armonioasă, ceea ce, pe vremuri, cel puțin la români, nu prea se întâmpla.În primul an, sprijin indirectAșadar, rolul tatălui în viața unui copil este foarte important și pornește încă de la rolul său biologic, spun psihologii. Însă, în primul an de viață, rolul acestuia în creșterea copilului este mai mult indirect, obligația tatălui fiind, în primul rând, de a oferi suport mamei. Fără doar și poate, acest suport este foarte important, întrucât bebelușul are nenumărate nevoi, cărora mama trebuie să le răspundă. Dar și mama are nevoi, și de acestea ar trebui să se ocupe tatăl. După ce copilul împlinește însă un an, tatăl trebuie să devină mai activ în relația cu cel mic.Obișnuirea cu regulileÎncepând cu vârsta de un an, rolul tatălui este de a-l introduce treptat pe copil în viața socială. Pas cu pas, el ar trebui să-și obișnuiască micuțul cu ceea ce înseamnă regulile jocului, ale familiei, ale societății. El este cel care trebuie să pună limite copilului, să îi interzică, cu argumente, anumite lucruri, să îl obișnuiască să respecte unele reguli. Este foarte important să i se și explice aceste reguli.Riscurile neimplicării tatăluiLipsa tatălui din educația copilului, neimplicarea acestuia în creșterea lui, sau pur și simplu eșecul tatălui în îndeplinirea rolului de părinte, toate îl pot determina pe cel mic să fie foarte răsfățat, egoist, să considere că lui i se cuvine orice și să nu țină cont de părerea celor din jur.Dacă tatăl este sever?Psihologii atrag atenția că nu trebuie să con-fundăm tatăl care învață treptat copilul cu regulile jocului, cu tatăl sever și autoritar. Acesta din urmă riscă să își rănească serios copilul, care își poate pierde spontaneitatea și creativitatea în urma unui tratament prea dur. Ideal este ca tatăl să armonizeze limitele și iubirea într-o relație sinceră cu copilul său.Mamele - cheia implicării tațilorNumeroase studii de specialitate arată că implicarea taților în viața copiilor este semnificativ influențată de calitatea relației dintre cei doi părinți. Un tată care se înțelege bine cu mama copiilor este mult mai probabil să se implice activ în dezvoltarea copiilor.Servicii europene pentru tațiPe de altă parte, majoritatea familiilor europene continuă să perceapă rolul tatălui ca întreținător al familie - din fericire sau nu, încă mulți părinți aleg metoda tradițională în ceea ce privește educația copiilor și susținerea financiară a familiei. Chiar dacă acest trend se află într-o ușoară schimbare, specialiștii trebuie să depună eforturi considerabile pentru a dezvolta servicii de tip parenting pentru tați.