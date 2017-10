Cum tratăm "privirea crucişă" a copilului

Cum tratăm "privirea crucișă" a copilului

Chiar dacă ai observat că ochii micuțului tău au tendința de a devia, nu trebuie să te îngrijorezi, deoarece alinierea incorectă a privirii poate fi rezolvată, atât timp cât este depistată din vreme.Afecțiunea a fost denumită de oftalmologi „strabism”, iar numele provine din limba greacă, „strabus”, care înseamnă cruciș sau încrucișat. Dr. Rodica Dumitru, medic oftalmolog la Policlinica cu Plată din Con-stanța, spune că strabismul are la bază tulburarea vederii binoculare. „Pentru o privire normală, trebuie să existe un aparat senzorio-motor stabil care să asigure linia direcției vizuale astfel încât imaginea obiectului fixat să se formeze pe puncte retiniene corespondente”, a explicat medicul.De ce se declanșează strabismulFactorii care favorizează deviația ochilor sunt vârsta și ereditatea, aflăm de la dr. Rodica Dumitru. „Dacă în familie există cazuri de strabism, în majoritatea situațiilor și copiii vor avea această afecțiune.” În schimb, strabismul poate fi declanșat de scăderea vederii la un ochi sau la ambii ochi, dar și în urma unor pareze, degenerări nervoase ale țesutului nervos sau a unor boli infecțioase. Privirea încrucișată se poate declanșa și pe fond nervos, la copiii foarte agitați sau cărora le transpiră foarte des palmele, mai spune dr. Dumitru. „Se numește strabism psihogen și este declanșat de emoții, șocuri psihice sau stări nevrotice ale copilului”. Cu toate acestea, medicul a precizat că doar o singură cauză nu poate explica apariția strabismului, deoarece nu este o afecțiune unică.80% dintre nou-născuți pot suferi de strabismDr. Rodica Dumitru a mai spus că aproape 80 la sută dintre copiii mai mici de trei ani pot avea strabism care nu este patologic. „Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că, până la trei ani, sinergismul între acomodație și convergență nu este consolidat, iar vederea binoculară nu este stabilă. Abia în jurul vârstei de 5-6 ani apare fuziunea perfectă, stabilitatea echilibrului oculo-motor. În plus, experiența vizuală maturizează ochiul încontinuu până la vârsta de 15 ani”, a menționat oftalomogul.Pe de altă parte, părinții trebuie să știe, pentru a nu se speria, că cel mic începe să urmărească obiectele cu privirea abia după vârsta de 3 luni, pentru că până atunci nu are fixație și fuziune a imaginilor.Copiii foarte agitați, predispuși la deviații ale ochilorTrebuie să mai știi că strabismul poate fi ori convergent, ori divergent și se împarte în mai multe forme. „Printre formele strabismului convergent se numără cel dinamic, ce apare la hipermetropi și este singurul tip de strabism care dispare imediat după corecția optică și câteva exerciții oculare”, a menționat dr. Dumitru. Copiii mai pot fi afectați și de strabism convergent unilateral, care ar putea fi semnul unei cataracte sau chiar a cancerului la ochi. În această situație, reflexul ochiului este modificat și devine alb-gălbui, lăptos.„Un alt tip de strabism convergent este cel hipekinetic și apare în general la copiii foarte nervoși din cauza unor excitații în zona frontală, ceea ce predispune pacientul la un limbaj agresiv, vulgar, la tendința de a lovi și mai ales la pornografie”, a explicat medicul oftalmolog.Pe de altă parte, strabismul divergent afectează mai puține persoane. „În jur de 6 – 8% dintre cazurile de strabism sunt divergente. Cel mai frecvent apare la cei afectați de miopie”, a precizat dr. Dumitru.Cum corectezi strabismul copiluluiDacă micuțul tău se plânge că vede în ceață, are dureri de cap, vâjâituri sau vărsături, ar trebui să faci o vizită cu el la medicul oftalmolog. „După vârsta de 3 ani, strabismul se rezolvă spontan în unele cazuri, dar cei la care persistă această deviație, trebuie aduși neapărat la medic”, a spus dr. Rodica Dumitru.Orice strabism poate fi tratat prin corecție optică, adică purtarea ochelarilor, exerciții ortoptice sau intervenții chirurgicale pe musculatura ochiului. „Toate aceste decizii terapeutice se iau, însă, în funcție de parametrii individuali și sunt personalizate, în funcție de fiecare caz”, a explicat medicul specialist.În plus, există și câteva reguli de igienă oculară pe care cei mici ar trebui să le urmeze, precum evitarea mediului și alimentelor poluate cu chimicale, mucegai, praf sau alte bacterii, reducerea timpului petrecut la televizor, calculator sau telefon, dar și detoxifierea organismului printr-o alimentație echilibrată. Se recomandă cura de fructe și ceaiurile de coacăze, afine, măceșe sau coarne, dar și sucurile de urzici, morcovi, struguri sau mere.