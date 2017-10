Cum ştii că micuţul are carenţe de fier

Cum știi că micuțul are carențe de fier

Sâmbătă, 08 Martie 2014

Un copil cu probleme de comportament, palid și nervos, care face frecvent infecții respiratorii, poate fi suspectat de lipsă de fier, care determină cel mai frecvent tip de anemie a copiilor.Potrivit specialiștilor Copilul.ro, de această deficiență suferă unul din cinci copii. Anemia carențială este semnul unei insuficiențe serioase și îndelungate a fierului, deoarece acesta are un circuit propriu în organismul copilului. De exemplu, fătul își formează rezerve de fier înaintea nașterii, dar creșterea intensă și rapidă pe care o are bebelușul în primul an de viață îi mărește necesarul. De aceea, alimentația trebuie să-i asigure fierul în cantitate suficientă și într-o formă care să poată fi bine absorbită.Cea mai bună soluție este laptele de mamă. De asemenea, se poate absorbi fierul din alimentele de origine animală (carne, ficat) și din ouă. Specialiștii susțin că unele alimente îngreunează absorbția de fier, cum ar fi laptele de vacă (extrem de periculos la copiii sub un an), făinoasele, cacao, legumele bogate în fitați, hrana bogată în fibre.Absorbția fierului este ajutată de consumul de vitamina C din fructe și legume, de cuprul și manganul din ficat sau din nuci. Copiii cei mai sensibili la pericolul apariției anemiei prin lipsa de fier sunt cei născuți din mame anemice, malnutrite, epuizate de multe sarcini, prematurii, gemenii, copiii cu dezvoltare întârziată în uter. De asemenea, sunt la risc copiii care nu beneficiază de alăptare la sân, cei care primesc în primul an de viață lapte de vacă, cei hrăniți cu alimente solide înainte de a împlini 5-6 luni, și copii distrofici.Bolile cronice intestinale și pierderile repetate de sânge agravează carențele de fier. La pubertate, este un alt moment în care se pierd cantități importante de fier, în special la fete. De regulă, manifestările anemiei la copii sunt: paloarea, încetinirea creșterii în greutate și înălțime, lipsa de energie, scăderea rezistenței la efort fizic și intelectual, lipsa poftei de mâncare, întârzierea dezvoltării psihice, dar și problemele de comportament sau reducerea rezistenței la infecții.Important! Carența de fier poate fi prevenită printr-o alimentație sănătoasă și completă a viitoarei mame, alăptarea copilului timp de 6 luni sau prin consumul de cereale îmbogățite cu fier. Cât privește tratamentul anemiei, acesta trebuie să se facă numai sub control medical.