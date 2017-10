Cum se petrece Crăciunul la 30 de grade

Deși pare greu să ne imaginăm un Crăciun fără fulgii de nea, ce îmbracă totul în jurul nostru în mantaua albă specifică iernii, există totuși și destinații exotice unde poți purta căciula de Moș Crăciun pe post de pălărie de soare.Australia oferă un pachet cu tradiții destul de interesante având în vedere temperaturile ridicate de acolo. Pentru cei care doresc să se scalde în razele soarelui de Crăciun, este un motiv destul de bun să aleagă ca destinație de petrecere a sărbătorilor Australia.Pe lângă soarele și plaja fierbinte care își așteaptă vizitatorii, această țară vine și cu obiceiuri de Crăciun inspirate din originile irlandeze și engleze, fiind o adevărată provocare să petreci cot la cot cu australienii.Tărâmurile australiene desfășoa-ră, pe lângă alte activități, concursuri culinare de mare anvergură în preajma Crăciunului. Înainte de toate, în luna decembrie toate orașele sunt împodobite cu lumini din abundență și ornamente colosale. Nu lipsește de asemenea nici bradul de Crăciun sau beculețele aranjate atât în interiorul caselor cât și în interiorul pensiunilor sau hotelurilor.Pe lângă globuri, vei descoperi și nenumărate soiuri de floricele colorate și frunze de palmieri. Sub brad, care de regulă este artificial, este musai să fie așezate cadourile cumpărate pentru familie și prieteni.Așa cum este firesc pentru locuitorii din emisfera sudică, lunile decembrie, ianuarie și februarie sunt de vară, putând numi sărbătorile de iarnă de la noi, sărbători de vară la ei. Fiind în sezon estival, din tradițiile de Crăciun ale Australiei nu pot lipsi grătarele, alături de bere, pește și salate, adecvate temperaturilor ridicate de afară. Vremea la ei în această perioadă este extrem de călduroasă, cu temperaturi cuprinse între 25 și 38 de grade. Din mâncărurile tradiționale întâlnite aici face parte marinarea unei bucăți de șuncă, care se gătește la proțap sau la grătar și se servește alături de o gamă bogată de salate.Masa din ziua de Crăciun este alcătuită din friptură de miel, vită sau curcan, cu cartofi și dovlecei copți, iar ca desert pot servi prăjituri cu ciocolată sau fructe, precum budinca de prune, plăcinta de mere sau înghețata. O tradiție de Crăciun din Australia o reprezintă decorarea mesei în spiritul specific Crăciunului, cu o față de masă deosebită, alături de șervețele sau baloane, care înveselesc atmosfera. De asemenea organizează picnicuri și întâlniri în parcuri sau în curțile caselor lor, cu mese îmbelșugate, de unde nu lipsesc fructele de mare. În ajunul sărbătorii se adună la biserici, unde se cântă colinde.Care sunt activitățile specifice CrăciunuluiÎncă din anul 1937, în săptămâna dinaintea Nașterii Domnului, are loc o tradiție de Crăciun importantă din Australia, care se numește „Colinde la lumina lumânării”, în care toți australienii se întâlnesc noaptea în parcuri și cântă colinde, ținând în mâini lumânări aprinse. Aceasta este o tradiție foarte frumoasă, la care participă familii întregi, pregătite cu scaune pliante, pături și coșulețe cu mâncare, precum s-ar pregăti pentru un picnic, și stau împreună, indiferent de vreme, celebrând astfel, marea sărbătoare care urmează.Ziua de 26 decembrie continuă cu o altă tradiție de Crăciun din Australia, și anume cu Ziua Boxului, moștenită de la englezi. În această zi este organizată o cursă cu iahtul, între Sidney, capitala statului Noua Galie de Sud și Hobart, capitala Tasmaniei. De asemenea, în această zi cricketul este un sport extrem de apreciat de australieni. Modul de a petrece ziua diferă de la o familie la alta, unii merg la picnicuri, alții la plajă, unii se plimbă cu barca, pescuiesc, sau rămân acasă și se uită la televizor.Sărbătorile pentru australieni nu se opresc aici, încheindu-se tocmai pe 6 ianuarie, când are loc o altă petrecere, creată cu scopul de a încheia într-un mod fericit sărbătorile de Crăciun. Astfel, cei din Australia pot fi cu siguranță de invidiat, deoarece, pe lângă temperaturile ridicate și mâncărurile delicioase, ei sărbătoresc Crăciunul cu o lună înainte și încheie șirul sărbătorilor abia la 6 zile după intrarea în Noul An. Cu toate că tradițiile de Crăciun din această țară continent nu se bucură de albul zăpezii, o lună și câteva zile de sărbătoare poate reprezenta visul unora dintre noi, dornici să se bucure de Crăciun pe o vreme însorită de vară.