Cum sărbătoresc olandezii ziua Reginei Beatrix

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

30 aprilie este cea mai importantă zi pentru Regatul Țărilor de Jos, pentru că este ziua încoronării Reginei Beatrix.Oranjedag, cum este numită în limba olandeză, este ziua națională a acestei țări și este sărbătorită cu mult, mult fast. Străzile, casele și parcurile olandeze devin portocalii, adică sunt îmbrăcate în culoarea casei regale de Orania-Nassau și au loc tot felul de evenimente deosebite pe teritoriul Olandei.Oranjeronde este numele oricărui concurs de ciclism care are loc în data de 30 aprilie și se ține în cinstea Reginei Beatrix. Întrecerea tradițională este găzduită de aproape toate orașele mari olandeze, de la Amsterdam la Breda, dar și de cele de dimensiuni mai mici, cum ar fi Enkhuizen sau Apeldoorn. Orice concurent este binevenit, de la profesionist la amator, de absolut orice vârstă. Concursul este, de regulă, unul de șosea, desfășurat pe un circuit de doi-trei kilometri care traversează centrul localității unde are loc. Mai sunt organizate și turnee de sprint și concursuri pentru copii. Evident, totul se termină la o petrecere în aer liber.Interesant ni se pare faptul că anul acesta Regina Beatrix a Olandei, care în ianuarie a împlinit 75 de ani, a anunțat că va abdica în luna aprilie, în favoarea fiului său cel mare, prințul Willem-Alexander. În 1980 a devenit cel de-al șaselea monarh al Casei de Orania, după abdicarea mamei sale, regina Iuliana, după o domnie de 31 de ani.Regina Beatrix s-a implicat activ în activitățile politice și sociale ale țării, bucurându-se de o largă popularitate. Sub conducerea ei, Olanda a devenit una dintre cele mai liberale și tolerante țări din Europa, prin legalizarea avorturilor, a consumului de marijuana și a căsătoriilor între persoane de același sex. Mulți olandezi o adoră și îi spun simplu „Bea”.Viața personală nu a fost lipsită de tragedii. Regina a rămas văduvă în 2002. Un alt moment tensionat a avut loc la 30 aprilie 2009, de Ziua Reginei. Beatrix și familia regală au fost țintele unui atac. Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a omorât șapte persoane. Lovitura cea mai dură a venit în martie anul trecut: fiul său mijlociu, prințul Johan Friso, a fost victima unei avalanșe, iar în urma accidentului a intrat în comă permanentă.Willem-Alexander, în vârstă de 46 de ani, va deveni primul rege după Willem al III-lea, care a murit în 1890. Pilot experimentat și licențiat în istorie, Willem-Alexander este căsătorit cu argen-tinianca Máxima Zorreguieta, fostă directoare a unei bănci de investiții, cu care are trei fiice.