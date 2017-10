Cum să ţipi strategic

Cum să țipi strategic

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Tom Clancy’s EndWar este unul dintre ultimele jocuri lansate de Ubisoft, un așa-zis RTS (Real Time Strategy). Totuși, dacă stăm să ne gândim că jocul a fost portat de pe XBox (și toată lumea știe: nu poți avea jocuri de strategie pe consolă), ne dăm seama că este mai mult un joc de Real Time Pierdut-Timpul. Până și Solitaire este mai dificil decât Endwar, singura parte amuzantă fiind comenzile vocale pe care le poți da unităților. UNIT ONE MOVE TO POINT ALPHA!!! Și tot așa. Stai cam 20 de minute să setezi microfonul și să te recunoască soldații drept liderul lor absolut. E cu amprentă vocală. Adică dacă se joacă vecinul de sub mine, nu pot să urlu eu UNIT ONE SELFDESTRUCT, doar ca să îl enervez. Unitățile (4 la număr) îți știu doar ție de frică. Trecând peste faptul că NU este un joc de strategie, te poți distra vreo 30 de minute lejer, țipând la unități să facă aia și aia și să atace dujjmaniii!!! Nu prea am realizat cine cu cine se luptă, întrucât am primit briefinguri pre-misiune de la un american, un congolez, un rus și un... european, deși aveam impresia că mă băteam cu rușii. Oricum, toți au același arme și tancuri, doar culorile diferă. Grafic, arată decent și doar atât. N-am avut curiozitatea să încerc un multiplayer, cine vrea, n-are decât. Țineți minte: elicopterul omoară tancul, tancul omoară transportorul și transportorul omoară elicopterul. Asta e TOATĂ strategia. Puteți urmări un review video pe http://www.cugetliber.ro/blog/articol/365/cum-sa-539ipi-strategic/.