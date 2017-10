Cum să ţii insectele departe de plantele din casă

Cum să ții insectele departe de plantele din casă

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ești iubitor de plante, având în vedere că acestea sunt ușor de întreținut și conferă căminului tău un plus de viață, cu siguranță ai această problemă. Insectele își găsesc ușor drumul către un mediu care le este propice, iar plantele din casă sunt o țintă sigură. Noi îți arătăm cum să eviți acest lucru cu ușurință!Asigură-te că plantele pe care le ai sunt înrădăcinate în ghivece cu pământ steril. Deși pământul natural cu bacterii, ciuperci și insecte este benefic pentru plante, dacă dorești să ai flori în apartament acestea trebuie să se afle în pământ steril.Larvele insectelor se găsesc de multe ori în pământul din grădină și de aceea după o vreme vei avea gândaci în florile din apartament.Curăță plantele din casă în mod regulat. Praful care se depune pe frunzele plantelor are componente organice precum păr de animale sau celule ale pielii moarte, iar pentru insecte aceasta reprezintă hrană.Poți curăța plantele cu o cârpă umedă, sau le poți băga sub apă în cadă sau în chiuvetă. Cât planta se află sub apă, o poți agita puțin pentru a curăța frunzele.Asigură-te că plantele pe care le ții în apartament sunt potrivite pentru condițiile de lumină de care dispui. Plantele care se află într-o lumină deficitară sunt de obicei nesănătoase, și astfel susceptibile de a fi infestate cu insecte.Controlează plantele în mod regulat pentru a te asigura că nu sunt infestate cu insecte. Dacă găsești astfel de insecte, poți rupe frunzele infestate și să le arunci, să cureți planta (conform pasului 2) sau să folosești capcane lipicioase din comerț.Dacă o plantă devine prea infestată pentru a mai putea fi recuperată, trebuie să renunți la ea. Altfel, celelalte plante se vor îmbolnăvi, și anumite insecte îți pot infesta întreaga casă. (sursa: www.cumfacsa.ro)