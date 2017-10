Cum să-ţi dotezi locuinţa ca să nu risipeşti căldura

2

Simplu și eficient

Oameni buni, nu mai stați la mâna hoților de la RADET. Vă jupoaie de vii. Am mai scris și repet pentru cei care vor să scape de hoții de la RADET. Locuiesc la casă, am izolat pereții exteriori și tavanele și la exterior și la interior cu polistiren și vată de sticlă. Am geamuri termopan. Am centrala pe gas de 6 ani . Suprafața ce trebuie încălzită e de 85 mp. Iarna trecută pentru cele 5 luni am plătit gazul în medie 172 lei pe lună pentru încălzire, apă caldă la bucătărie și baie și aragaz. Dacă scad prețul unei buteli mai rămân de achitat cam 112 lei pentru încălzire și apă caldă. Am uitat să vă spun că temperatura în casă este programată la 23 gr.C ziua și 21 gr.C noaptea. După 3 ani de la instalarea centralei, cheltuielile au fost amortizate. Nu mai stați pe gânduri și plecați de la hoții de la RADET. P.S : Atenție ! -dacă nu izolați bine apartamentul veți plăti factura la gaz destul de mult.