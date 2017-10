Cum să-ţi cunoşti iubitul mai bine

Cum să-ți cunoști iubitul mai bine

Nu mai ai răbdare să treacă timpul și să îți cunoști iubitul cât mai bine? Iată care sunt cele mai plăcute moduri de a-l cunoaște, cu bune și cu rele!Împărtășiți-vă obiectivele pe termen scurt și lungNimic nu poate descrie mai bine pe cineva decât aspirațiile pe care le are în viață. Așa o să vă dați seama și dacă relația voastră are un viitor sau dacă planurile voastre sunt total paralele. Dacă e un tip ambițios și realist, e de păstrat!Adevăr sau provocareÎn primul rând, trebuie să fiți sinceri unul cu celălalt. Apoi, jucați o altă versiune a acestui joc fun, în care să vă povestiți cele mai trăsnite momente din viață, inclusiv pe cele de care vă rușinați cel mai tare. Adevărul, mai ales cel neplăcut, vă va apropia și mai tare.Realizați un set de 25 de întrebări personale despre elemente simple, care vă definesc cel mai bine personalitatea, precum gusturile culinare, melodiile preferate, metodele de excitare, etc. Astfel aflați cât de bine vă cunoașteți în acest moment, dar veți avea posibilitatea și să aflați direct de la sursă mici detalii de personalitate pe care probabil că nu le-ați aflat până acum.Activități comuneDacă tu nu ești pasionată de pescuit sau de fotbal, care pe el îl încântă, iar el nu e tocmai încântat de „mărgelit”, ar trebui să găsiți totuși o altă activitate plăcută împreună. Trebuie să vedeți cum funcționați ca o echipă, să vă petreceți mai mult timp de calitate împreună și să fiți voi înșivă.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)