Cum să-ţi amenajezi o bucătărie rustică

Cum să-ți amenajezi o bucătărie rustică

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este o falsă idee că numai bucătăriile din casele de vacanță pot fi amenajate în stil rustic. Specialiștii Casa.mea.ro spun că și o bucătărie de apartament poate fi utilată în acest stil, cu condiția să se regăsească elementele rustice de bazaă. Și asta datorită faptului că un decor rustic nu este dificil de realizat, mai ales că îți permite să refolosesti mobilier și accesorii pe care le ai deja.Trend și în OccidentDe altfel, reutilizarea și valorificarea obiectelor vechi se practică în multe țări occidentale, iar fenomenul se răspândește și la noi. Lemnul, piatra, metalul și fibrele naturale sunt materiale prezente în aproape toate bucătăriile rustice. Dintre toate, lemnul se bucură de cea mai largă utilizare. Dacă este funcțional, mobilierul vechi din lemn se va integra perfect într-o astfel de amenajare.Vopsire sau schimbarea tapițerieiUn look nou poate primi prin vopsire, șlefuire sau schimbarea tapițeriei. Într-o bucătărie rustică sunt prezente dulapuri din lemn, suspendate (așa-numitele blidare), în care se țin la vedere borcanele cu condimente, farfuriile și tacâmurile. O bucătărie rustică se distinge prin finisajele naturale, ce amintesc de casele de la țară: dușumea sau parchet din lemn, tavan prevăzut cu grinzi din lemn. De regulă, pereții sunt zugrăviți cu var sau acoperiți cu ceramică rustică. Într-o bucătărie rustică sunt prezente numeroase elemente din lumea vegetală (fructe, legume, spice de grâu, ierburi etc.), care sunt puse în evidență în vase din sticlă transparență sau sunt ținute la vedere în coșuri din răchită ori din alte fibre naturale.Important! Farmecul inegalabil al bucătăriilor rustice este dat de materialele naturale și elementele country (care fac trimitere la viața din mediul rural). În plus, atmosfera caldă și primitoare le transformă în spații foarte prietenoase.