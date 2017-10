Cum să te hrăneşti când te tratezi cu antibiotice

Cum să te hrănești când te tratezi cu antibiotice

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a preveni problemele digestive cauzate de tratamentul cu antibiotice, Unica.ro recomandă să ai mare grijă la ce mănânci. Și asta, întrucât antibioticele au efecte secundare și, de cele mai multe ori, afectează flora digestivă, adică acele bacterii responsabile cu buna funcționare a sistemului digestiv. De aceea, când iei antibiotice poți să te alegi cu diaree, constipație sau dureri de stomac.Ce efecte secundare au antibioticeleRolul antibioticelor este de distruge bacteriile. Sunt foarte eficiente împotriva bacteriilor rele, care provoacă boli precum amigdalita, pneumonia, cistita, etc. Dar în corpul uman trăiesc milioane de bacterii bune, care au rolul lor în buna funcționare a acestuia. Din păcate, antibioticele nu știu să facă diferența între bacteriile bune și cele rele și elimină ambele tipuri. În plus, antibioticele provoacă și carențe de vitamina B, vitamina K, fier, calciu și magneziu. Nu uita: În ciuda acestor efecte secundare, este foarte important să-ți iei tratamentul cu antibiotice exact așa cum ți l-a prescris medicul, chiar dacă simptomele infecției au dispărut.Alimente recomandateIaurtul este o sursă bună de probiotice și contracarează efectele negative pe care le au antibioticele asupra sistemului digestiv. În plus, este și o sursă bună de calciu. Încearcă să mănânci un iaurt pe zi atâta timp cât iei antibiotice și câteva săptămâni după. Dacă tot ai probleme cu stomacul, poți să iei un supliment cu probiotice sub formă de pastile.Murăturile sunt și ele bogate în probiotice datorită procesului de fermentație prin care trec. Drojdia alimentară este o sursă excelentă de vitamine din grupul B. Mănâncă o lingură pe zi, la masă.Legumele cu frunze verzi - spanac, varză, salată verde - sunt o bună sursă de vitamina K, dar conțin și calciu. Dacă iei antibiotice, mănâncă zilnic o salată. Semințele de dovleac sunt o sursă de fier și magneziu. Adaugă câte un pumn de semințe în salată sau consumă-le ca atare, ca gustare.