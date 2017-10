Cum să te bucuri de vară la preţuri mici

Cum să te bucuri de vară la prețuri mici

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vara parcă a venit mai devreme anul ăsta și se pare că nu o să plece prea curând.E cald. Și poate că o să fie și mai cald. Și nu doar în vara asta. Așa că acum e momentul să investești puțin în lucruri care fac vara mai plăcută și mai suportabilă. Cu bani puțini îți poți amenaja un colț de răcoare și bună dispoziție.E cald, deci poți să te bucuri de soare și de apă chiar la tine în curte.Pentru asta ai nevoie de o piscină gonflabilă. Una mai măricică în care să simți mai multă libertate de mișcare și în care cei mici se pot juca în voie. Vestea cea bună este că prețurile au scăzut considerabil la piscinele gonflabile din PVC. Acum poți să găsești una cu diametrul de 3,6 m chiar și sub 300 lei cu tot cu pompă, pentru a nu sta să sufli la ea ca la salteaua de plajă a bunicii. Însă până să ajungi să te bălăcești în voie trebuie să ții cont de câteva lucruri:Așează-ți piscina gonflabilă pe o porțiune dreaptă de teren, altfel riști să rămâi foarte repede cu o piscină goală. Asigură-te că în locul în care o pui nu există pietre sau alte obiecte contondente care o pot afecta.Umflă mai întâi inelul superior. Odată ce acesta e umflat complet, umple piscina până când nivelul apei este de 2-3 cm, după care netezește materialul de pe fund până când dispar toate încrețiturile.Umple piscina cu apă până sub inelul superior și simte-te ca la ștrand!E cald, deci când vrei să nu-ți mai fie cald, „bagă-te” la umbră! E simplu, „te bagi” sub o marchiză sau mai simplu spus o copertină retractabilă.Avantajul marchizei este că odată ce ai montat-o este mereu acolo. Dacă vrei să te relaxezi sub umbra ei tre-buie doar s-o deschizi și umbra-i gata.Te întrebi dacă este rezistentă, durabilă, ușor de întreținut și simplu de operat? Răspunsul la toate întrebările este: DA!Cadrul de suport este realizat fie din oțel galvanizat, fie din aluminiu fiind rezistent în timp. Materialul textil care o acoperă este făcut și el să reziste intemperiilor și oricum o retractezi când plouă puternic sau pe timp de iarnă. Când vrei să o strângi, dai de câteva ori din manivelă și este strânsă și protejată.(sursa:www.misiuneacasa.ro)