Cum să scoţi o bucătărie banală din anonimat

Cum să scoți o bucătărie banală din anonimat

Ştire online publicată Joi, 06 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, elementul - cheie în amenajarea unei bucătării îl reprezintă spațiul. Chiar dacă este vorba de o bucătărie mai mică, specialiștii au tot felul de soluții menite să scoată din anonimat acest loc esențial din orice locuință.Este adevărat că în cazul bucătăriei de apartament, de exemplu, spațiul limitează opțiunile, însă, potrivit specialiștilor Casa.mea.ro, cea mai bună alegere pentru maximizarea acestuia ar fi mobilierul liniar, care să includă elementele absolut necesare: chiuveta, cuptorul, plita și frigiderul. Apoi, alegând un model deosebit de lavoar, care să scoată din anonimat banala bucătărie, sau un blat de mici dimensiuni în tendințe, realizat din materiale deosebite, schimbarea majoră în ambient va fi evidentă. În plus, trebuie avut în vedere că bucătăriile mici se pretează la culori deschise, care creează impresia de spațiu aerisit. Iar dacă spațiile de depozitare vor fi gândite mai atent, confortul va fi la el acasă și într-o bucătărie mai micuță.Efecte spectaculoaseCuvele turnate în suprafața continuă sunt un alt element care scot în evidență stilul bucătăriei. Când vine vorba de chiuvetă, indiscutabil, aceasta trebuie să iasă din limitele banalității. Așa că uită de vechiul model de inox și alege o cuvă într-o formă modernă, din același material ca și blatul de lucru. Bolul și blatul turnate în suprafața continuă vor crea un efect spectaculos în bucătărie și vor veni la pachet cu nenumărate avantaje.De asemenea, sistemul LED, o inovație a Kuma, poate fi o opțiune ce va transforma bucătăria în zona - vedetă a casei. Acesta se prezintă sub forma unei benzi iluminatoare dotate cu buton de pornire-oprire și cu funcție de reglare a intensității luminoase. Montarea acestui sistem se face sub lavoar sau sub blatul de bucătărie, rolul său fiind acela de a genera o lumină discretă, dar în același timp funcțio-nală. Mai mult decât atât, sistemul LED dispune de capacitatea de a evidenția materialele din care sunt fabricate lavoarele și blaturile. De exemplu, texturile Kuma ce conțin perle sau cuarțuri combinate cu sticlă sunt mult mai speciale, creând un impact vizual deosebit exact datorită sistemului LED.Așadar, ajutați de lavoare în forme, culori și dimensiuni cât mai diverse, blaturi exact pe lungimea dorită sau mobilier adaptat nevoilor din propria bucătărie, poți obține exact ce îți dorești și fără a băga prea adânc mâna în buzunar.