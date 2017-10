Cum să scapi de inhibiţii

Cum să scapi de inhibiții

Ştire online publicată Miercuri, 12 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu toată lumea e deschisă și dispusă să facă orice în pat! Inhibițiile sexuale apar în toate formele și pot avea numeroase cauze, de la lipsa încrederii în propria persoană până la stresul zilnic.Discută despre astaCea mai indicată persoană pentru a discuta despre inhibițiile sexuale este chiar… partenerul tău! Totuși, dacă ți-e rușine sau nu te simți pregătită, poți vorbi cu altcineva - o prietenă sau o altă persoană în care ai încre-dere.Cu cât vei vorbi mai mult despre sex, cu atât mai rapid vei realiza că probleme tale nu sunt nici pe departe majore și nici unicat! În plus, e o povară de care poți scăpa, făcând totul să pară mult mai ușor! Orice ai face însă, nu lăsa sentimentul de vinovăție să te acapareze. Probabil, te gândești că, din cauza ta, partenerul tău e nefericit, nemulțumit. Un motiv în plus să discuți cu el - poate că dorințele lui nu coincid cu ceea ce ți-ai imaginat tu.Relaxează-teE foarte greu să te bucuri de sex dacă ești stresată sau te gândești la alte lucruri. Te vei simți mult mai bine dacă, pur și simplu, ignori ce se petrece în mintea ta. Încearcă să vizua-lizezi cum gândurile dispar și concentrează-te asupra a ceea ce se petrece în pat. Cu alte cuvinte, fii prezentă. De fiecare dată când simți că te lași prinsă în vârtejul grijilor, respiră adânc și redirecționează-ți atenția. O altă idee bună ar fi să-ți rezervi puțin timp înainte, pentru a face o baie caldă, cu multă spumă. Te vei simți mai calmă, revigorată și, nu în ultimul rând, pielea ta va fi mai fină și mai parfumată!Cu pași miciIndiferent care e scopul tău - să te simți mai bine în pielea ta sau să fii mai „sălbatică”, trebuie să înțelegi că nimic nu se schimbă peste noapte. Nu-ți impune termene-limită și în-cearcă să fii realistă: dacă ești o persoană timidă, nu vei ajunge niciodată o vampă. Și până la urmă, te-ai simți bine în această postură?Schimbările sunt benefice atâta timp cât nu ne invadează adevărata natură. Gândește-te: nu ne plac persoanele care în-cearcă să ne schimbe, deci de ce am face tocmai noi asta?Distrează-teChiar dacă uneori pare a fi foarte serios, sexul e menit să fie distractiv. Nimeni nu spune să râzi cu lacrimi de câte ori faci sex, dar ar trebui să existe întot-deauna o doză de amuzament sau distracție. Fă-ți singură un bine și nu mai lua totul în serios! Râdeți împreună! În timpul actului sexual pot exista numeroase momente jenante sau ciu-date, dar e ok! Cu cât ești mai relaxată în această privință, cu atât te vei bucura mai mult de momentele de intimitate.(sursa: www.e/joy/ro)