Cum să porţi stilul boho

Cum să porți stilul boho

Ştire online publicată Vineri, 04 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Boho este prescurtarea de la englezescul bohemian, boem în română. I se mai spune și boho-chic, boem, hippie sau chiar retro, datorită influențelor anilor ’60-’70. Sub orice nume l-ai întâlni, acesta nu reprezintă doar un stil vestimentar, ci și o atitudine și un stil de viață.Portretul robot al unui boeme moderne ar fi în mare următorul: iubește natura, are principii pe care și le respectă, consumă alimente naturale, este în contact cu latura sa spirituală, fire artistică, atitudine ușor relaxată.Nu trebuie să adopți stilul vestimentar boho doar pentru că vedetele îl poartă și arată grozav, ci pentru că te simți bine îmbrăcată așa.Cum să îți creezio garderobă în stil bohoPentru a crea acel aer autentic, este bine să eviți hainele de serie, la modă, deși te pot ajuta să compui anumite ținute. Dacă ai răb-dare și ești pasionată de „vânătoare”, caută-ți hainele la târguri vintage, pe bloguri sau la magazinele specializate. În acestea poți găsi în special genți superbe.Piesele vestimentare specifice stilului boho sunt pantalonii evazați, fustele maxi, rochiile maxi, bluzele tip ie, topurile scurte, care să dezvăluie un abdomen bine lucrat, vestele și rochiile croșetate.Imprimeurile sunt și ele un must pentru o ținută boho veritabilă: de la imprimeuri florale, la cele etnice, scrisuri (de mână) și până la imprimeuri psihedelice. Spune da franjurilor și volanelor și nu monotoniei!Cum te încalți când te îmbraciîn stil bohoEi bine, cum libertatea de mișcare este necesară, vei ocoli tocurile în viața de zi cu zi și le vei păstra doar pentru ocaziile speciale. În rest, sunt preferate cizmulițele de tip cowboy, balerinii, mocasinii și sandalele cu șiret.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)