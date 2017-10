Cum să nu te îngraşi în timpul iernii

Cum să nu te îngrași în timpul iernii

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Temperaturile tot mai scăzute și orele tot mai puține de lumină te invită să te cuibărești în pat, la căldură, în fața televizorului, evident, cu ceva de ronțăit la îndemână. Nu uita însă că, potrivit http://sănătate.acasă.ro/,confortul are însă prețul său: kilogramele care au tendința să se acumuleze fără ca tu să bagi măcar de seamă... Mai ales că puloverele largi îți pot ascunde surplusul de greutate până la sosirea primăverii. Specialiștii sunt de părere că e mult mai bine să previi "răul", decât să te chinuiești apoi cu tot felul de diete. Recomandă șicâteva soluții simple care te vor ajuta să ții kilogramele sub control pe toată durata iernii, inclusiv în perioada sărbătorilor:1. Nu renunța la exercițiile fizice. Îți vine greu să te mobilizezi să ieși la alergat în fiecare zi? Ei bine, în loc să renunți de tot la mișcare în timpul iernii, optează pentru alternative mai comode. Poți face sport în intimitatea casei tale - orice formă ar lua el, de la un set clasic de genuflexiuni până la o porție strașnică de dans. În plus, dacă ai deja un abonament la sală, ia-ți un angajament să nu renunți la el, oricât de tentant ar fi să eviți frigul și umezeala de afară.2. Mănâncă bine înaintea oricărei întâlniri cu prieteni sau a petrecerilor de sezon. Luna decembrie este presărată cu petreceri de sezon, ticsite cu tentații periculoase pentru siluetă. O modalitate excelentă de a evita să cazi în capcana mâncărurilor nesănătoase este aceea de a nu te prezenta la nicio petrecere fără să fi savurat, înainte de a pleca, mâncăruri ușoare, dar sățioase și sănătoase. Astfel, îți va fi mult mai ușor să te ții departe de mâncărurile grele și mai ales de dulciuri.3. Încălzește-ți bine locuința. Sună ciudat, dar este cât se poate de adevărat: un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Maastrich a dezvăluit că poftă de ronțăială scade pe măsură ce temperatura ambientală crește! Mai precis, s-a dovedit că o temperatura de 270 grade C determină o scădere cu 20% a poftei de ronțăieli nesănătoase!4. Umple-ți bucătăria de alimente sănătoase. Cea mai simplă metodă de a evita consumul de alimente bogate în calorii este să îți ticsești bufetul și frigiderul cu produse sănătoase, cu un conținut caloric mic. Fructele și legumele trebuie să abunde, așadar, la fel și variantele degresate ale alimentelor tale preferate (iaurt, lapte etc.).