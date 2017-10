Cum să menţii strălucirea mobilierului din piele

Cum să menții strălucirea mobilierului din piele

Ştire online publicată Marţi, 27 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mobilierul din piele are un design modern, aproape toate modelele fiind îmbrăcate complet în piele natu-rală, pentru a aduce în casă un plus de confort, stil și relaxare. Problema este dacă știți să le curățați corect, astfel încât să le mențineți strălucirea și frumusețea cât mai mult timp.Colecția de culori pentru canapelele din piele este din ce în ce mai largă, pentru a satisface exigențele cele mai înalte. Cu toate că sunt atât de frumoase, mulți le ocolesc, gândindu-se că îngrijirea lor nu este o chestiune prea simplă. Într-adevăr, dacă se fac greșeli, acest tip de mobilier poate suferi deteriorări grave. Specialiștii casa.mea sunt însă de părere că menținerea frumuseții acestui tip de mobilier este la îndemâna oricui dacă se respectă câteva reguli de întreținere și se evită următoarele erori:Apropierea de soare și de căldură. Poziționarea canapelelor și a fotoliilor din piele este, deseori, gândită după criteriul imaginii. Însă ceea ce ar trebui să primeze este un alt factor. Așezarea unei piese din piele lângă o sursă de căldură, fie că e vorba despre un calorifer sau o fereastră largă orientată spre sud, va avea ca efect degradarea sau distrugerea exemplarului respectiv. Expunerea prelungită la căldură poate usca, decolora și ruina mobilierul din piele.Contactul cu materiale impri-mate. Revistele, ziarele și chiar unele cărți pot lăsa urme vizibile și periculoase atunci când intră în contact cu pielea. Chiar dacă este foarte convenabil să lași materialele de citit pe canapea, te poți trezi cu o copie imprimată a acestora direct pe pielea atât de fină.Aranjarea suprafețelor din piele. Pielea este admirată pentru capacitatea de a-și păstra înfățișarea fermă, întinsă, însă acest aspect rafinat nu apare din senin. Este nevoie să aranjezi permanent pernele sau suprafața pentru șezut. Ridurile care se dezvoltă în canapelele din piele sunt aproape imposibil de înlăturat. Totuși, este important să nu neglijezi împrospătarea acestui material și să miști, să umfli, să agiți săptămânal piesele din piele.Omiterea ștergerii prafului. Mobilierul din piele are nevoie să fie șters de praf o dată pe săptă-mână, cu o cârpă uscată din microfibră, fie atașezi aspiratorului o perie moale.Folosirea unor soluții nepotrivite. Evită curățarea cu săpunuri, detergenți, spray-uri, uleiuri sau creme care îi pot aduce pagube serioase. De cele mai multe ori este suficientă ștergerea suprafețelor din piele cu o cârpă moale îmbibată în apă călduță. Sau, la fel de indicat este să urmezi instrucțiunile producătorului privind îngrijirea. Pentru a păstra pielea moale, flexibilă și rezistentă trebuie eliminate murdăria, grăsimea și menținerea unui mediu uscat. Chiar dacă pielea arată curată, este plină de microorganisme și de mizerie. Curățarea intensă la anumite intervale de timp este o etapă esențială în afișarea unui mobilier din piele sănătos și atrăgător. Folosește un săpun lichid pe bază de glicerină. Aplică pe cârpa uscată această soluție și șterge delicat canapeaua. Apoi clătește cârpa în apă călduță și reia procesul până când excesul de săpun este eliminat. La final șterge cu un material curat pentru a obține o suprafață uscată. Acest procedeu este recomandat o dată pe lună.Clasic sau ferm încorporat în tendințele actuale, mobilierul din piele conferă eleganță oricărei încăperi, iar dacă este îngrijit corect, vă puteți bucura de strălucirea lui ani de zile.