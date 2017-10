Cum să îţi pedepseşti iubitul dacă ţi-a greşit iremediabil

Cum să îți pedepsești iubitul dacă ți-a greșit iremediabil

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbații nu prea știu cum să își recunoască vina atunci când greșesc, iar dacă el are impresia că îl iubești prea mult și că îți va trece supărarea de la sine, arată-i că nu este așa. Data viitoare va fi mult mai atent să nu te supere.Indiferența. Dacă nu se poate cu vorba, poate că indiferența ta îi va trezi atenția. Bărbații nu sunt foarte receptivi atunci când sunt certați, dacă însă îl vei trata mai distant, va mirosi că ceva nu este în regulă și va încerca să remedieze situația.Fără sex. Deși este o pedeapsă pentru amândoi, pentru o femeie este mai simplu să practice abstinența. Ba mai mult, îmbracă-te provocator zilele în care are interzis în dormitor, ca să fie pedeapsa completă.Redu timpul petrecut cu sau pentru el. Poartă-te normal când sunteți împreună, dar acordă-ți mai mult timp ție, profită de o perioadă de răsfăț. Lasă hainele nespălate mai mult timp, nu mai găti o săptămână, nu mai pune lucrurile în ordine în urma lui, etc. În schimb, ieși în oraș cu prietenele tale, du-te la cosmetică și masaj mai des, citește în parc singură.Impune-te în relație. Nu te lăsa dominată din cauza stereotipurilor de gen, arată-i că ești puternică și mai ales că știi ce vrei. Nu mai fi mămoasă cu el, să îi faci toate poftele, fiți cel puțin egali. Și evită să îl ameninți dacă nu te ții de cuvânt, va avea impresia că e doar gura de tine.Ia-ți adio de la el. Dacă a comis-o într-un mod impardonabil, pedeapsa nu își mai are rostul. Te-a lovit, te-a înșelat, te jignește în mod repetat? Fă-ți cel mai mare bine și scapă de el.(Sursa: www.eva.ro)