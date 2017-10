Cum să îi spun soţului meu că nu este tatăl copilului

Cum să îi spun soțului meu că nu este tatăl copilului

Ştire online publicată Joi, 21 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie din Marea Britanie o întreabă pe psihologul The Sun care este cea mai potrivită metodă de a-i spune partenerului ei că nu el este tatăl copilului pe care îl cresc împreună.„Am 38 de ani și am o relație de 10 ani cu partenerul meu. Am o fiică în vârstă de 13 ani care este o înotătoare desăvârșită și merge la piscină de trei ori pe săptămână. Acolo l-am cunoscut pe tatăl unei alte fete și am ajuns să întreținem relații sexuale. Am rămas apoi însărcinată. Soțul meu a presupus că este vorba de copilul său, însă eu sunt convinsă că băiețelul nostru în vârstă de opt luni este copilul amantului meu. Suntem îndrăgostiți unul de celălalt și plănuim să începem o relație în mod oficial. El îi va spune curând soției lui. Știu că partenerul meu va fi distrus să afle că iubesc un alt bărbat și că va afla că băiețelul nu este al lui. Nu vreau să-i fac mult rău, așa că trebuie să găsesc cea mai potrivită cale pentru a-i spune adevărul”.Iată răspunsul psihologului The Sun, Deidre: „Nu există o cale ușoară pentru a-i spune o astfel de veste, însă cu cât amâni mai mult, cu atât va suferi mai mult. Ai grijă însă, trebuie să te asiguri că noua relație va merge. Dacă aș fi în papucii tăi, aș aștepta ca amantul tău să-i spună mai întâi soției lui. De-a lungul anilor, am cunoscut multe femei care au renunțat la tot pentru niște bărbați care n-au avut curajul să meargă până la capăt. Și cum poți să fii atât de sigură că băiețelul este al amantului tău? Probabil că ai făcut sex și cu partenerul tău în perioada în care ai rămas însărcinată, de vreme ce a presupus că este al său”.