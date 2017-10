Cum să grădinăreşti bio

Cum să grădinărești bio

Ştire online publicată Joi, 25 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fără doar și poate, într-o lume tot mai poluată, avem nevoie de fructe și legume cât mai sănătoase. Cum le putem însă obține? Specialiștii au soluția: grădinărind bio, atât cât se poate! Ei fac și câteva recomandări care să ne ajute în acest demers:Apa de ploaie – perfectă pentru udat. Chiar dacă respecți rețetele de pământ, de fertilizat, expui planta la lumina de care are nevoie și nu o lași în curent, de multe ori planta tot suferă. Care este oare motivul? Nimeni altul decât apa folosită pentru udat, căci apa de la robinet conține o serie de săruri care nu sunt recomandate pentru plante. De aceea, ideală este apa de ploaie, care în plus este gratuită și nu afectează mediul. O poți aduna în recipiente mari, atunci când plouă și o poți folosi, mai apoi, pentru plante.Prepară pământ de flori. Este ușor de realizat, însă este nevoie de răbdare (până se descompune compostul) și de un loc de depozitare. Fă o groapă în pământ sau pune într-o ladă din lemn resturile vegetale de la plantele pe care le-ai tuns toamna sau primăvara, adaugă frunzele căzute (numai dacă sunt fără dăunători sau boli), eventual resturi menajere. Lasă-le la descompus și afânează din când în când. Pune pământul obținut la plantele tale și ele vor fi mari, frumoase și sănătoase.Și nu în ultimul rând, se știe că mulți dăunători nu atacă anumite plante, tocmai din cauza mirosului acestora. Plantează deci în grădina sau jardiniera ta aceste flori (crăițe, levănțică etc.) printre alte flori și vei avea un decor frumos în grădină și nu va trebui să faci tratamente chimice contra dăunătorilor.