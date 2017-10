Cum să flirtezi ca o „profesionistă“

Ştire online publicată Miercuri, 02 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Flirtul este un instinct normal al oamenilor. O scurtă privire sau un zâmbet aruncat unui necunoscut, mici detalii care te pot face să te simți mai bine în propria piele. Cu puțină încredere în propriile forțe, îl poți face pe iubitul tău sau pe cel pe care abia l-ai întâlnit să îți îndeplinească orice dorință.l Uită-te la un băiat drăguț când ești într-un mijloc de transport în comun, mută-ți privirea în altă parte și apoi uită-te din nou la el pe sub gene.l Ești singură într-o cameră plină cu bărbați? Întoarce-te într-o parte pe scaun, încrucișează-ți picioarele, arcuiește-ți spatele și trece-ți degetele prin păr.l Roagă-l pe băiatul drăguț dintr-un magazin de muzică să te ajute să alegi un album bun.l Întreabă-l pe motociclistul care stă lângă tine să-ți spună povestea din spatele tatuajului său.l Data viitoare când ești la karaoke, ia un tip drăguț din pu-blic să-ți fie partener. Motivează alegerea prin faptul că are „material” de star.l Când ai ocazia, complimentează-l pe cel care poartă culori îndrăznețe. „Îi trebuie mult curaj unui bărbat să poarte roz. Îmi place!”.l La o petrecere, mergi direct la băiatul drăguț din colț și spune-i: „Am auzit că vin mulți băieți drăguți aici. Până acum, am văzut doar unul”.l Stai în bucătărie când gătește și admiră-i tehnica, pentru că este mai bun decât bucătarii de la programele specializate.l Roagă-l să te învețe tehnici secrete de poker (sau oricare alt joc de cărți), pentru ca mai apoi să învingeți împreună alte cupluri.(Sursa: www.femina.ro)