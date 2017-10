Cum să fii lider fără a avea o funcţie de conducere

Cum să fii lider fără a avea o funcție de conducere

Vineri, 05 Decembrie 2014

Nu trebuie să ai un rol de conducere ca să știi ce înseamnă cu adevărat leadership. Mai mult decât atât, nu trebuie să fii mereu șef ca să-i inspiri pe ceilalți. Potrivit Cariere.ro, leadership-ul nu stă neapărat într-o funcție sau într-un titlu pompos. Nici măcar nu depinde de vreo mare echipă care-ți este în subordine. Liderii ies în evidență nu doar datorită calităților individuale, ci și pentru abilitatea lor de a-i motiva pe alții sau pentru capacitatea de a-i organiza. Oportunități de a-ți demonstra capacitățile de leardship se ivesc mereu, indiferent de locul tău în organigramă. Mai jos, cei de la idealistcareeres.org ne oferă șase moduri în care poți avea un impact real asupra organizației chiar dacă nu ai un rol de conducere.Chiar dacă sunt conduse cu cele mai bune intenții, uneori, organizațiile se află într-un impas comunicațional. Chiar dacă toți își fac treaba exemplar, dacă oamenii nu comunică între ei, dacă departamentele nu sunt într-o constantă comunicare, atunci e riscul să apară greșeli și erori tactice și oportunități de dezvoltare care sunt pierdute. De aceea, este foarte important să fii atent la tot ce se întâmplă în organizație pe toate palierele sale și să faci conexiuni care pot duce mai departe întreaga structură.Leadership-ul înseamnă uneori și să-i lași pe alții să demonstreze de ce sunt capabili. Acest fapt se traduce și prin a le permite să facă dovada valorii pe care o au, să împărți cu ei succesul, să te folosești de capacitățile lor, dar și să-i aduci în lumina reflectoarelor pe cei mai introvertiți, dar cu potențial. Nu te sfii să faci complimente sau să oferi o critică constructivă. Chiar dacă alții beneficiază mai mult, tu vei avea la sfârșit de câștigat respectul întregii echipe.Îmbunătățește sistemulCând ești în tranșee, ești mai calificat să îți dai cu părerea despre felul în care merge întregul sistem. Dacă superiorii tăi nu știu cu ce se mănâncă munca de zi cu zi, tu o știi! Deci înseamnă că știi și cum să profiți de oportunitățile care se ivesc. Odată ce observi cum merge sistemul, care îi sunt carențele, dar și punctele forte, ai toate motivele să poți propune o îmbunătățire a lui per ansamblu.Nu te da înapoi din a face un pic de muncă voluntară care nu este în aria atribuțiilor tale și nici nu refuza munca de jos atunci când toată echipa este implicată. Fii generos cu informațiile și ideile pe care le ai și nu le ține doar pentru tine.Și o simplă atitudine pozitivă poate însemna mult pentru moralul întregii echipe. Dă dovadă de entuziasm... s-ar putea să-i contaminezi și pe alții, nu te plânge constant de munca pe care o depui și ferește-te de bârfă de la muncă. Poate că toate acestea alcătuiesc rețeta unui tip simpatic, dar sunt și ingredientele unui leadership puternic.Dacă organizației tale îi lipsește un anumit tip de expertiză, atunci tu ai putea fi cel care poate oferi acel plus de valoare întregii firme. Fie că este vorba de cunoștințe de IT sau de training, skill-urile pe care le ai pot fi o resursă de neprețuit în organizație. Toate aceste lucruri te pot propulsa în față, fără să-ți dai chiar seama. Te vei dovedi nu doar un asset de neprețuit pentru organizația ta, ci și un bun coleg la care ceilalți se uită ca la un model. Sunt lucruri simple, dar dacă sunt făcute, te pot transforma într-un veritabil lider și de ce nu... într-un viitor șef.