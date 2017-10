Cum să faci globuleţe de senzaţie din becuri arse

Cum să faci globulețe de senzație din becuri arse

Ştire online publicată Miercuri, 17 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă încă nu v-ați schimbat toate becurile clasice din casă cu becuri economice și vi se arde vreunul normal, nu-l aruncați, refolositi-l, transformându-l într-un glob de pus în pom, de mare efect! Este adevărat că este o treabă migăloasă, pentru unii, însă rezultatul poate fi unul senzațional și, în plus, poți să-ți faci globurile așa cum vrei tu, globuri care pot deveni cadouri originale! Și uite-așa ai mai făcut și economii serioase. Iată ce ai de făcut pentru reușita acestui demers, potrivit http://experti.acasa.ro:Înarmați cu sfoară, cu pistolul cu silicon, cu lipici cu sclipici, dantele și panglici, cu fundițe și șervețele, cu răbdare și inspirație, veți avea la sfârșit, niște globuri unicat! Materialele necesare sunt: becuri arse ori noi, sfoară groasă de iută, batoane de silicon și pistolul pentru ele, și tot felul de materiale pentru decorat. Dacă nu aveți pistol de lipit cu silicon, puteți folosi superglue, lipind sfoară, din loc în loc, cu câte un punct de superglue. Cum sclipiciul se pretează foarte bine sărbătorii de Crăciun, puteți să-l folosiți din plin, sub toate formele, lipici, vopsele, panglici, paiete, mărgele etc! Înfășurăm bine sfoara, începând de la fasung, unde nu uităm să atașăm și o bucățică de sfoară de vreo 10 cm, pentru a avea agățătoare. Aveți grijă ca sfoara să fie destul de strânsă și lipită, să nu se desfacă și nici să nu facă bucle. Imediat după ce l-am acoperit cu sfoară, putem să apelăm la inspirație și la materialele de prin casă, pentru a finisa globul. Cu lipiciul lichid cu sclipici, puteți să-i lăsați pe copii să-și orneze globurile cum vor ei!După ce vor fi pictate, se vor lăsa peste noapte, lângă calorifer sau altă sursă de căldură, pentru ca lipiciul să se usuce. Să luați în calcul și faptul că, după ce se va usca lipiciul, sclipiciul se va împuțina, astfel că va trebui să faceți desenul cu dungi mai groase. Dacă vreți să folosiți tehnica șervețelului, puteți să vopsiți becul în alb, sau doar o parte, atât de mare pe cât este modelul decupat din șervețel. Veți folosi lipiciul special pentru tehnică șervețelului, care devine transparent după uscare, lipici cu care veți lipi șervețelul și cu care, de asemenea după uscare, veți da un strat și peste șervețel.