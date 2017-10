Cum să eviţi ţepele

Cum să eviți țepele

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Agenți imobiliari # Întâlniți-vă cu clienții înainte de a merge pe teren, ca să îl înțelegeți corect și să știți ce să îi oferiți și ca să nu pierdeți timp și bani cu deplasări în locuri nepotrivite # Semnați un contract de vizionare cu chiriașii/cumpărătorii, pentru a fi siguri că discutați cu persoane serioase și că nu munciți degeaba. Nu oferiți informații și nu plecați la vizionare dacă clienții nu sunt serioși # Țineți legătura cu clienții, zilnic dacă se poate, pentru a putea adapta oricând oferta # Vizionați anterior ofertele pe care le aveți în portofoliu, întocmiți fișe de vizionare, prezentați clienților materiale foto sau video, pentru a scurta timpul deciziei. „Sunt clienți care întreabă ce dotări are apartamentul, ce vedere are, cum arată scara blocului, de unde răsare soarele, etc. Trebuie să știi să îi răspunzi, altfel își pierde încrederea în tine. Mulți vor întreba simplu și e important să le dai un răspuns sincer”, spune Mirela Cojocaru # Oferiți servicii post-vânzare, cum ar fi administrarea locuințelor (o practică des întâlnită în cazul celor care fac un business din închiriere. Mai exact, agențiile imobiliare se vor ocupa, contra cost, de găsirea chiriașilor, colectarea chiriei lunare, plata utilităților, inspecția locuințelor și rezolvarea problemelor care pot să apară). Clienți # Întâlniți-vă cu agentul imobiliar, la sediul său. Este bine să vedeți unde lucrează, dacă are sau nu un sediu corespunzător, dacă este dotat pentru a asigura serviciile promi-se, dacă este bine pregătit. Nu oricine se poate ocupa de imobiliare și este bine să aflați cu cine lucrați # Puneți-i întrebări, pentru a-l evalua. Documentați-vă, în prealabil, pentru a nu fi „pe dinafară” # Fiți deschiși, explicați corect ce vă interesează. Spuneți ce sumă sunteți dispuși să investiți, ce căutați la o locuință, unde v-ar fi mai comod să locuiți și de ce. Astfel, agentul imobiliar poate găsi o ofertă care vi se potrivește. # Țineți legătura cu agenția și anunțați din timp dacă se schimbă ceva în cerințele voastre # Nu luați decizii pripite, mergeți întotdeauna să vedeți apartamentele/casele. Încercați să găsiți din timp orice problemă (igrasie, umezeală, ș.a.m.d.). „Cel puțin la închiriere, mentalitatea proprietarilor s-a schimbat radical în ultimul an. Dacă în 2008 căutau să închirieze cât mai mult în timpul sezonului estival, la prețuri mai mari, proprietarii vor acum contracte stabile, pe termen lung. Știu că este greu să găsești chiriași și preferă să nu umble din trei în trei luni după alți clienți”, spune Mirela Cojocaru.