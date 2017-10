Cum să dai randament la serviciu după concediu

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Întrucât readaptarea cu ritmul normal de lucru după concediul de odihnă supune organismul unui adevărat război, specialiștii recomandă câteva trucuri de care ar trebui să ținem cont pentru a ne reintra repede în formă maximă.După o perioadă destul de lungă de muncă susținută, implicare în de-mersul profesional, activitate în viața socială, angrenare continuă la nevoile și cerințele familiare, omul are nevoie de relaxare, repaus, deconectare de tumultul cotidian și refacerea resur-selor prin odihnă și activități dedicate plăcerii și bunei dispoziții. Dacă programul zilnic obișnuit este riguros și susținut cu strășnicie, omul simte, după o perioadă, nevoia de pauză, de reîncărcare energetică. Oboseala se resimte fizic și în special psihic. De aceea, vacanța nu este un lux sau un moft, ci o necesitate care păstrează echilibrul psihic, susține potențialul persoanei la cote funcționale, îi împrospătează motivațiile și starea de bine.Trecerea de la pasivitate la activitate și inversNici trecerea de la activitate la va-canță, nici revenirea la orarul obișnuit nu se fac brusc. Orice schimbare este resimțită de organism și cu cât este mai radicală, cu atât organismul este mai afectat, procesele de adaptare rapide implicând mai mult consum psihic. Dacă trecerea se face lent, persoana are timp să trăiască fiecare etapă pe îndelete, iar organismul să se deprindă cu noile condiții și atribuții. Nu este indicat să pleci imediat în vacanță, de la agitația vieții curente, la a fi a doua zi la plajă, de exemplu. Este indicat să îți lași o zi, două până ajungi la suprimarea capacității active și transformarea programului să fie graduală. În sens invers, la fel, sunt necesare două-trei înainte de a începe efectiv lucrul.Începe cu planuri mai ușor de îndeplinit, trasează-ți sarcini mai ușor de atins. Stabilște-ți alte planuri de viitor pentru viitoarea vacanță, astfel o să crească motivația atingerii unui țel. Imaginează-te în posturi pozitive, creează-ți recompense pentru săvâr-șirea unor munci. Proiectează în viitor mai mult decât să rămâi ancorat în fosta vacanță.Restabilirea orarului de somnStabilește-ți treburi clare pentru primele zile și nu te suprasolicita. Aranjează-ți lucrurile cu care ai fost plecat, o să te ajute să te readaptezi.Tentația este să păstrezi obiceiurile, așa că, dacă obișnuința de vacanță au fost programul lejer, activitățile selective și lente, ai înclinația să le duci în continuare. Din acest motiv, sunt necesare niște zile de remodelare. Dorința de a împărtăși din experiența de vacanță te face să vorbești celor din jur despre asta, neglijând obligațiile de serviciu. Ai de asemenea senzația că ți-ai pierdut din deprinderi, parcă ai uitat cum se fac lucrurile sau care este ordinea lor. Este doar o senzație trecătoare, nu intra în panică, adună-ți puterea de concentrare prospăt refăcută și vei face față cu brio.Starea negativă post-vacanțăEste mult spus că cineva trăiește o depresie post vacanță. Este vorba numai de nostalgia după un timp petrecut în-tr-un mod plăcut, despre o libertate care este îngrădită de programul cotidian. Părerea de rău poate să fie însoțită de revolta sufletească, de anumite nemulțumiri care se conturează mai clar legate de job, familie, locuință, colegi de serviciu. Gândul că iar începe același ritual ciclic (casă-serviciu-copii-gospodărie etc.), același ritm al vieții, cu presiunile și provocările lui poate stârni, într-adevăr, revoltă și tristețe. Încearcă, totuși, să păstrezi senzațiile de bine și optimism din vacanță fără a te lăsa copleșit de toate atribuțiile pe care va trebui să le îndeplinești!