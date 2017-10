Cum să câştigi războiul asupra orei de culcare

Cum să câștigi războiul asupra orei de culcare

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Copilul mic nu are puterea de voință de a renunța o activitate pe care o consideră amuzantă, în favoarea a ceva care îi face bine, cum este, se exemplu, mai mult somn. Adevărul este însă că micul său organism tânjește după un ciclu regulat de somn. Potrivit Despre.copii.com, copilul dumneavoastră dă semne că și-ar dori să fie ajutat să se calmeze când vine noaptea, de aceea, rolul părinților este să le vină în întâmpinare.Ce-i de făcut:Dați-i puțin control asupra situației. Poate părea că dați înapoi, când, de fapt, ceea ce încercați să faceți este să impuneți disciplină. Însă, în cazul în care copilul are o anumită doză de putere (sau cel puțin așa crede), acest lucru îl va ajuta să urmeze regulile care contează cel mai mult.Poate că așteptați nerăbdător șansa de a vă trânti în fața televizorului, la o emisiune pentru adulți, ca să încheiați o zi obositoare, dar încercați să rezistați impulsurilor de a „zbiera“ continuu la copil: „Spală-te pe dinți! Pune-ți pijamaua! Treci în pat! Acum!“ În schimb, insistați asupra orei de culcare pe care o numiți, dar ajungeți la asta într-un mod în care copilul are de ales. Ar fi momentul ideal pentru a-i oferi variante precum „Vrei să-ți pui mai întâi pijamaua sau să te speli pe dinți?“, lucru care îi va permite să înceapă să devină mai responsabil.De asemenea, un poster cu imaginile ritualului de dinainte de culcare este foarte util pentru a menține copiii de 4 ani pe calea cea bună și de a-i face să se poarte frumos la culcare. Însă, totva trebui să-i dați indicii asupra pașilor pe care îi are de făcut, punându-i întrebări precum „Ce faci după baie?“. Încet-încet, cu pași mici, veți reuși să câștigați și eternul război asupra orei de culcare!