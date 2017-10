Cum să călătoreşti mai ieftin, cu trenul, spre mare

Cum să călătorești mai ieftin, cu trenul, spre mare

Turiștii care doresc să vină la mare cu trenul, dar și toți ceilalți care apelează la serviciile CFR Călători trebuie să știe că în întâmpinarea lor, compania feroviară vine cu un nou produs - Cardul TrenPlus. Acesta oferă mai multe beneficii și reduceri consistente care vă vor face călătoria nu doar plăcută și rapidă, dar și ieftină.Cardul TrenPlus oferă reduceri de 25% din tariful integral de transport pentru un număr nelimitat de călătorii cu trenuri de orice rang, la clasa I sau clasa a II-a; tariful de rezervare a locului, tariful suplimentului de pat/cușetă se achită integral; este nominal și are o perioadă de valabilitate de un an; poate fi procurat de la casele de bilete ale stațiilor sau agențiilor de voiaj CFR la prețul de 100 lei; beneficiarii cardurilor TrenPlus pot cumpăra și online bilete de tren cu reducere de 30% (la discount-ul de 25% acordat prin Cardul Tren Plus se mai adaugă și reducerea de 5% oferită prin serviciul de cumpărare bilete CFR Online).