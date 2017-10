Cum să ai succes când ai două joburi

Vineri, 14 Februarie 2014

Practica job-sharing-ului - împărțirea unei poziții full-time în două joburi part-time - care le permite angajaților să aibă un program de lucru flexibil, a devenit din ce în ce mai populară. Dar oare chiar poți să îndeplinești sarcinile unui job împreună cu altă persoană? Și cum poți să faci în așa fel încât ceea ce arată bine pe hârtie să funcționeze și în realitate?Potrivit www.cariereonline.ro: „Există o varietate de motive pentru care vrei să alegi un aranjament de job-sharing – s-ar putea să ai nevoie de timp pentru a avea grijă de cineva, pentru a lucra în alt job sau ca să îți continui educația”. Indiferent care este motivul tău, depinde de tine (și de partenerul/partenera ta de job-sharing) să faci în așa fel încât situația să fie funcțională și să obțineți rezultate bune. Joan Williams, profesoară de științe juridice și directorul fondator al Center for WorkLife Law din Hastings College of the Law – University of California, crede că orice job poate fi împărțit între două persoane, dacă aceste persoane se asigură că fac totul în mod inteligent și prevăzător. Iată cum trebuie să procedați:Dacă ai un cuvânt de spus în chestiunea job-sharing-ului, asigură-te că selectezi pe cineva cu care știi că poți să comunici, să colaborezi și să rezolvi dezacordurile cu ușurință. Aceste aranjamente de lucru impun adesea purtarea unor discuții dificile între cei doi parteneri despre stabilirea priorităților în privința activităților, despre interesele de culise din birou și despre chestiuni personale, așa că îți dorești să te asiguri că alegi pe cineva cu care ești compatibil. Dar nici nu căuta pe cineva care să fie clona ta perfectă. Cel mai bine pentru tine și pentru companie, funcționează acele situații în care persoanele care îndeplinesc împreună sarcinile jobului au abilități, experiențe și perspective complementare.Este important să conceptualizezi toate părțile diferite și apoi să le împarți în modul cel mai eficient. Unii fac această împărțire asumându-și fiecare responsabilitatea pentru anumite sarcini. Această metodă este numită „modelul insulelor” sau „job split”. Alții aleg să se ocupe de toate sarcinile jobului și, pur și simplu, își împart între ei zilele de lucru (de regulă, cu o mică suprapunere). Acesta este numit „modelul gemenilor” și este, adesea, cel mai simplu dintre cele două.Pentru ca practica job-sharing-ului să funcționeze, ambele părți trebuie să transmită și să solicite, cu multă conștiinciozitate, informații de la cealaltă parte. Gândiți-vă la modul de lucru - fuziune dintre două minți. La modul ideal, această comunicare ar trebui să aibă loc față în față, dar multe persoane care lucrează în regim de job-sharing folosesc alte moduri pentru a se conecta, inclusiv e-mailul, telefonul și conversațiile prin Skype. Folosiți acest timp pentru a stabili, în acord, care sunt sarcinile prioritare, pentru a discuta problemele, pentru a transmite celeilalte persoane unele sarcini atunci când este necesar și pentru a vă ține la curent cu modul în care decurg lucrurile. Nu lăsați nimic nespus. Totul trebuie să fie foarte explicit.În cazul în care voi ați propus aranjamentul de job-sharing, asigurați- vă că obțineți sprijinul șefului. Este posibil să aveți succes în practicarea unui aranjament de job-sharing chiar și într-o organizație care nu sprijină în general acest regim de lucru, dar nu și dacă managerul vostru este împotrivă. Dacă șeful vostru direct nu îl sprijină, probabil că nu va merge. Solicitați în mod regulat feedback de la superiorul vostru. Fiți vigilenți când comunicați cu el.Una dintre cele mai mari bariere ce apar în calea succesului acestor situații este atitudinea celorlalți. De fapt, unii oameni percep orice aranjament de lucru flexibil drept un semn că nu ați fi dedicați muncii voastre. În majoritatea organizațiilor, job-sharing-ul este văzut drept un aranjament de lucru al unor indivizi mai ciudați sau chiar excentrici. Cel mai bun mod în care puteți contrazice această prejudecată este să excelați în ceea ce faceți. Asigurați-vă că este foarte clar că și voi vă ridicați la înălțimea normelor pe care organizația se așteaptă să le îndeplinească angajații care sunt dedicați jobului lor.