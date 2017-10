Cum să ai o bucătărie bine organizată

Ştire online publicată Luni, 05 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O bucătărie bine organizată ca la carte, este nu doar spațioasă, ci și utilă și extrem de eficientă. Dacă vrei să ai o bucătărie cât mai funcțională, specialiștii consideră că sfaturile de mai jos îți vor fi de mare ajutor:1. Înainte de a începe organizarea propriu-zisă a bucătăriei, se recomandă o curățenie generală. Aruncă deci toate lucrurile care nu-și mai au locul în bucătărie, mici obiecte ajunse accidental în această încăpere, ustensile uzate sau vase ciobite, ingrediente expirate și tot ceea ce nu-ți mai este de folos.2. Verifică locurile în care sunt așezate chiuveta, aragazul, frigiderul, pentru a cunoaște care vor fi zonele de curățare, preparare și spălare.3. Așază și împarte totul pe categorii, îți va fi de mare folos. Ajută-te de mărimea, utilitatea și frecvența cu care le folosești. Separă ustensilele pe care le folosești în mod frecvent de cele pe care le utilizezi doar în situații speciale și așază-le în locuri diferite.Lasă la vedere doar ce îți este mereu necesar. Găsește un dulap special pentru aparatele electrocasnice (robot de bucătărie, storcător de fructe, etc.)4. Dacă dispui de o cămară, păstrează în această încăpere gemurile, dulcețurile, pastele făinoase, conservele. Vei avea mai mult spațiu în bucătărie, mai ales că aceste alimente nu îți sunt necesare la fiecare masă.5. Așază vasele și ustensilele în funcție de zona de interes. Este mai comod și totodată eviți să umbli dintr-o parte în alta a bucătăriei. Păstrează tot ce ajută la gătit (mixer, tocător de legume, căni, etc) aproape de chiuvetă, iar oalele și tigăile plasează-le în preajma aragazului. Dacă dispui de un sertar în zona centrală de lucru, nu ezita să păstrezi aici micile „instrumente” de care te folosești: cuțite, deschizătoare de sticle, dispozitive de curățat, etc. Locul potrivit pentru farfurii și castroane este în apropierea mesei, deoarece le poți așeza rapid și îți sunt mereu la îndemână.6. Găsește un raft sau un dulap uscat pentru a pune condimente, ingrediente, șervețele și tot ceea ce ar putea fi afectat de umezeală.Nu uita suporturile pentru ustensileÎți vei da seama cât de ușor este să așezi toate ustensilele la loc, după spălare, dacă vei avea suporturi. Ai două variante din care poți alege: fie cumperi suporturile de care ai nevoie, fie cumperi ustensilele cu tot cu suporturi. În magazinele de specialitate se găsesc suporturi pentru linguri, polonice, spumiere, etc., suporturi pentru farfurii, căni, cuțite, prosoape, șervețele, pentru sticluțele sau cutiile condimente și lista poate continua. În cel de-al doilea caz, poți cumpăra un suport care să conțină lingură de servit, zdrobitor de cartofi, spatulă, polonic, furculiță pentru friptură și spumieră. Dacă acest set nu te mulțumește, află că mai sunt și alte tipuri de seturi, cum ar fi cele care conțin: cuțite de bucătărie, tocător, polonic, tel, spumieră și palete. Alegerea unui astfel de set depinde de ceea ce gătești în mod frecvent și de ustensilele pe care le-ai cumpărat deja separat.Dulapuri pentru copiiAranjează vasele pentru copii în dulapuri speciale, joase, la care aceștia să poată avea acces ușor. Cumpără castronașe, farfurii și căni din plastic, pentru a evita spargerea acestora și rănirea micuților.Urmând cu atenție și răbdare acești pași, vei obține în final o bucătărie nu numai utilă, ci și foarte plăcută.