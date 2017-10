Cum recunoşti mierea naturală

Cum recunoști mierea naturală

08 Octombrie 2014

Nutriționiștii nu contenesc să recomande consumul zilnic de miere, datorită beneficiilor extraordinare ale acesteia. Însă, este foarte important să consumăm o miere de calitate, care poate fi recunoscută dacă există și interes în acest sens. În mod natural, mierea are în compoziție și fructoză, și glucoză. Cea cu un conținut mai mare de fructoză se menține în stare lichidă, fluidă mai multă vreme, spun specialiștii Sănătate.ro. În schimb, cea cu un conținut crescut de glucoză se cristalizează rapid, chiar și la câteva săptămâni de la recoltare.Cristalizarea este, deci, un proces natural, care nu are niciun efect negativ asupra conținutului de substanțe nutritive. Dimpotrivă, mierea cristalizată are, în cele mai multe cazuri, și polen în compoziție, ceea ce-i crește valoarea terapeutică.AnalizeDacă ai dubii cu privire la mierea pe care ai cumpărat-o, poți trimite o mostră pentru analiză fizico-chimică și microbiologică la un laborator de specialitate, unde pot fi analizați mai mulți parametri care pot confirma sau infirma falsificarea mierii respective. Acest lucru se face însă pe cheltuiala dumneavoastră. În cazul în care se dovedește că mierea este contrafăcută, te poți adresa Autorității Naționale pentru Protecția consumatorului și poți cere despăgubiri.Efectele încălziriiAtunci când mierea este încălzită la temperaturi de peste 45 de grade Celsius, enzimele din compoziție sunt distruse, la fel și o parte din substanțele nutritive. Acesta este motivul pentru care specialiștii ne recomandă să nu adăugăm mierea în ceaiul fierbinte.Există situații în care producătorii supraîncălzesc mierea pentru a o fluidiza și adaugă apoi îndulcitori artificiali. Puteți recunoaște mierea supraîncălzită, deci fără valoare terapeutică, analizând cât este de lichidă. Dacă este prea apoasă, există riscul să fi fost încălzită excesiv. În plus, dacă nu are aroma specifică mierii, mai mult ca sigur a fost adusă la temperaturi de peste 50 de grade Celsius.