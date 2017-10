Cum reacţionezi la fricile micuţului

Cum reacționezi la fricile micuțului

Copilul tău este la vârsta la care imaginația este în plină dezvoltare și, astfel, este predispus la temeri care apar în timpul zilei, dar mai ales pe timp de noapte. Noaptea poate ridica multe probleme copilului nostru, iar coșmarurile sunt comune. Vestea bună este, potrivit Desprecopii.ro, că micuțul tău are o minte crea-toare și aceeași energie care creează scenarii înfricoșătoare poate fi folosită pentru a-l ajuta să facă față acestor sentimente de frică. Ce să facă părinții. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face tu, ca părinte, este să afli cu exactitate ce sentimente are copilul tău, de ce anume se teme. Chiar dacă știi că este imposibil ca în camera copilului să existe monștri, el nu este convins de acest lucru. Discută cu el despre fricile pe care le are și explică-i că toți băieții și toate fetele se simt, uneori, speriați - chiar și ție îți era frică de monștri, când erai de vârstă lui. Dacă discuți cu el, atunci el va ști că poate veni oricând la tine pentru a-și împărtăși sentimentele și astfel nu se va mai simți rușinat de ele. Copiii, încurajați să vorbească. Încurajează-l să vorbească mereu de ceea ce-i creează vreun sentiment de frică și, eventual, roagă-l să deseneze pe o hârtie cam ce-și imaginează. Dacă frica lui este datorată unor emisiuni sau desene animate la care copilul obișnuiește să se uite, taie cumva accesul la ele sau limitea-ză-le. Explică-i ce este un desen animat sau un personaj pe care-l vede la televizor, sau în cărți pentru a face distincția între acestea și realitate. Important! În cele din urmă, utilizați aceste frici ca pe o oportunitate de învățare. Când copilul tău se teme, de exemplu, de lupi, atunci aflarea mai multor lucruri despre lupi îl va ajuta să înțeleagă cum anume „operează” ei. Va afla că lupii trăiesc în anumite zone, într-un anumit climat și au nevoie de alimente și condiții specifice pentru a trăi. Astfel, va realiza că niciun lup nu are ce căuta sub patul lui. Dacă micuțul este în continuare extrem de fricos, petrece mai mult timp cu el noaptea. De obicei, fricile copiilor sunt intense, dar de scurtă durată. Comunică mult cu copilul tău și, pe lângă faptul că-l ajuți să treacă peste orice sentiment de frică pe care-l are, vă consolidați și relația părinte-copil, care va fi extrem de sănătoasă de-a lungul vieții.