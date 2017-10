Cum puteţi să vă curăţaţi organismul de toxine în numai trei zile

Cum puteți să vă curățați organismul de toxine în numai trei zile

Vi se pare că nu reușiți să vă odihniți bine, aveți insomnii, tenul este tern și lipsit de viață, rețineți lichide? Acestea sunt semnele pe care vi le dă organismul atunci când are nevoie de o cură de detoxifiere. Este un mod de a-și regăsi energia și vitalitatea și are necesar periodic, mai ales după sărbători sau perioade îndelungate de muncă și alimentație nesănătoasă.Dr. Mihaela Bilic ne recomandă, în cartea sa "Sănătatea are gust", un program de detox pentru un week-end. "Trei zile este timpul minim necesar pentru a vă regăsi energia cu ajutorul unei alimentații lejere dar echilibrate, al exercițiilor fizice și tratamentelor de îngrijire corporală. Primul pas presupune eliminarea principalelor produse toxice: țigări, alcool, zahăr, cafea", explică specialistul în nutriție.În ce privește alimentația, este recomandat să consumați produse simple, ușor de digerat și cât mai puțin preparate termic - pește, puțină carne, multe legume și câteva fructe. Eliminați alimentele bogate în zahăr și grăsime, inclusiv brânzeturile fermentate, mezelurile, afumăturile și prăjeala de orice fel. Bazați-vă dieta pe legume proaspete, de preferat de sezon și cumpărate din piață. Consumați pește gras, bogat în grăsimi esențiale omega-3. "Gătiți simplu, la vapori sau la cuptor, fără adaos de ulei; uleiul se consumă «crud», pus în mâncare după ce aceasta a fost luată de pe foc", ne învață dr. Mihaela Bilic.Mult suc de lămâiePotrivit acesteia, este bine să folosim multe plante aromatice, căci sunt recunoscute pentru proprietățile lor detoxifiante, cum ar fi cimbru, rozmarin, busuioc, ghimber, piper de Cayenne. Ghimbirul are avantajul de a accelera metabolismul, stimulează circulația sângelui și eliminarea toxinelor. Obligatoriu trebuie să bem multă apă, ceai verde și infuzii de plante. "Beți un pahar de apă călduță cu zeama de la o jumătate de lămâie înainte de fiecare masă. Sucul de lămâie are proprietăți depurative, stimulează funcționare pancreasului, ficatului și vezicii biliare; în plus, ușurează digestia, curăță intestinele și «purifică» sângele", mai spune specialistul.Ciorbele de legume sunt o variantă foarte utilă în detoxifiere. Conținând morcov, țelină, praz, varză, dovlecei, ardei gras, ceapă și roșii, ciorbele au un aport crescut de minerale, în special potasiu.Activitatea fizică, obligatoriePentru rezultate rapide și semnificative, alimentația sănătoasă trebuie completată cu activitatea fizică și tratamentele corporale. Pe lângă dieta alimentară este nevoie de relaxarea psihică, fizică și mentală care se obține prin: sport, yoga, stretching, meditație, exerciții de respirați, masaj corporal, saună, băi calde, tratamente cosmetice sau de detoxifiere. "Activitatea fizică moderată (30 - 45 de minute de trei ori pe săptămână), desfășurată pe cât posibil în aer liber (mers, bicicletă) accelerează procesele de detoxifiere, deoarece contracțiile musculare stimulează circulația sistemului limfatic", ne sfătuiește specialistul.Pentru eliminarea optimă a toxinelor din organism, pielea trebuie să fie curățată, exfoliată de celulele moarte care pot obstrucționa porii. Faceți un obicei din a folosi în fiecare dimineață o perie uscată cu care să vă frecați întregul corp timp de câteva minute înainte de duș.Meniu pentru o zi detoxMic dejunl 1 pahar de suc de mere/morcov/țelină sau 1 felie de pâine integrală cu 1 iaurt 0% grăsimel ceai verdePrânzl salată de legume cu 1 lingură ulei de măsline și zeamă de lămâie sau pește la cuptor cu legumel 1 fruct de sezonCinăl 1 bol mare de supă/ciorbă de legume sau orez cu legumePe tot parcursul zilei: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante.