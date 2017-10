Cum pregătiţi copilul pentru tabără

Cum pregătiți copilul pentru tabără

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă inițiativa vine din partea copilului și nu este percepută ca o obligație impusă de părinți, atunci totul este ok, spun specialiștii Copilul.ro. În niciun caz nu-l forțați să aleagă această soluție doar pentru că nu aveți cu cine să-l lăsați pe perioada vacanței școlare. Impunerea acestei alegeri îi va provoca un stres inutil. Dacă lucrați și trebuie să găsiți o alternativă pentru supravegherea celui mic, apelați la bunici sau angajați o bonă pe perioada limitată. În schimb, atunci când tabăra reprezintă singura posibilitate de a-i ocupa timpul liber pentru una sau două săptămâni, propuneți-i copilului să plece în excursie alături de un camarad apropiat sau de un var. Astfel, se va simți în siguranță și distracția va fi asigurată.Dacă aveți și acordul piciului dumneavoastră, încercați să faceți următorul pas. Întrebați-l ce dorește să facă în respectivă tabăra? Și-ar dori să meargă în drumeții, să aibă multe activități sportive? Sau ar preferă să meargă într-o tabăra de creație? Domeniile sunt variate: meșteșuguri tradiționale, pictură, programe cultural-educative, învățarea de limbi străine, fotografie... O altă variantă, ideală pentru băieți, este tabăra de aventură, care presupune un program variat (inițiere în speologie, carate, drumeții, sporturi de echipa, seri distractive) și care îi dezvoltă capacitățile fizice.Este foarte important să discutați cu cel mic și să aflați dacă are emoții legate de acest proiect. Aflați ce îl îngrijorează. Este vorba despre a lega noi prietenii? Se va simți singur? Îi va fi dor de dumneavoastră? Se teme că nu se va adapta? Încercați să-i liniștiți temerile și amintiți-i că veți vorbi în fiecare zi la telefon. Calmați-i îngrijorările, spunându-i că se va întâlni cu o mulțime de copii de vârstă lui și se va simți, astfel, mai independent. Dacă este foarte stresat la gândul plecării, lăsați-l să decidă dacă mai merge sau nu.Nu uitați că această experiență este decisivă. Dacă prichindelul nu se va simți bine, va refuza să mai plece altădată în tabără. Ar fi bines ă comunicați cu părinții altor copii care participă la aceeași tabără, încercând să vă liniștiți temerile. Este posibil ca aceștia să fie la a doua sau a treia experiență de acest gen și să va dea lămuriri suplimentare despre condiții, despre activități etc. Nu trasmiteti copilului neliniștea dumneavoastră. Nu plângeți în fața lui la plecare. El are deja propriile emoții la despărțire. Nu i le intensificati. Discutați în fiecare zi la telefon. Copilul vă va transmite felul în care se simte și veți primi detalii despre evoluția lucrurilor. Astfel, vei ști dacă s-a obișnuit, dacă îi place, dacă s-a împrietenit cu ceilalți copii și tot felul de alte lucruri pe care el le consideră importante.