Cum poţi fi păcălit în bucătărie

Cum poți fi păcălit în bucătărie

Ştire online publicată Marţi, 13 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fără doar și poate, când se pune problema gătitului, toată lumea are sfaturi, unele mai bune, altele mai ciudate. Este adevărat că fiecare are propriile metode, însă când vine vorba despre trucuri pentru preparate gustoase, până și cei mai cârcotași sunt interesați de subiect.Iată o listă de trei mituri despre gătit potrivit Realitatea.net:Mitul 1. Uleiul pus în apă face să nu se lipească pastele când le fierbi. Cui nu-i plac pastele? Foarte multă lume le consumă și foarte multă lume le gătește. Plus că nici nu e complicat: fierbi apa, arunci pastele și, la o adică, torni puțin ulei ca să nu se lipească între ele.Rău faci! La lecțiile de chimie de prin școala generală am aflat cu toții că apa și uleiul nu se prea iubesc, deci nu le prea influențează. Pe lângă faptul că oricum se vor lipi între ele dacă le fiebi prea mult, pastele fierte cu ulei nu vor mai absorbi corespunzător sosul pregătit pentru ele. Și ar fi păcat de întreaga muncă pentru prepararea lor.Mitul 2. Alcoolul se evaporă când îl gătești. Indiferent că vorbim de un fel principal sau de un desert, când se adaugă alcool, preparatele devin absolut savuroase. Și cum nimeni nu s-a îmbătat până acum mâncând sos cu votcă, ne place să spunem că alcoolul se evaporă la gătire. Oare? E drept, un sâmbure de adevăr există. Însă, indiferent de modul de gătire, aproximativ 85% din alcool rămâne în respectivul preparat. Chiar dacă se adaugă apă, alcoolul din mâncare încă dăunează sănătății. Pentru a fi sigur că elimini toate efectele negative ale alcoolului, ai grijă să gătești orice preparat de la trei ore în sus.Mitul 3. Pâinea se învechește din cauza lipsei de umiditate. Sandwich-ul este una dintre marile descoperiri ale umanității, iar pâinea este cel mai credincios soldat din armata sandwich-urilor. Pâinea suportă orice, de la carne la brânzeturi și de la unt la jeleuri. Pâinea este „plicul” ideal cu care mâncarea este „expediată” în gură. Și ce poate fi mai neplăcut pentru un sandwich decât o felie de pâine uscată? Mai mult ca sigur te gândești că n-ai împachetat bine sau ai lăsat pâinea la soare, pierzându-și astfel prețioasa moliciune. Greșit! Când se învechește, pâinea nu și-a pierdut din umiditate. Ba, dimpotrivă! Când are parte de prea multă umiditate, amidonul începe să se descompună, se cristalizează, iar pâinea devine dură și crocantă.Mitul 4. Mâncarea caldă și frigiderul. Probabil respecți și tu cu sfințenie regula potrivit căreia mâncarea trebuie pusă în frigider abia după ce e complet răcită, pe motiv că altfel se strică. Ei bine, poți sta liniștit, pentru că problema nu e aici: dacă pui mâncarea fierbinte în frigider, aceasta îl face să lucreze mai greu. Însă, mâncarea nu are de suferit. Din contră, dacă o lași prea mult timp în bucătărie, s-ar putea să se umple de microorganisme.Mitul 5. Tigaia de fontă și detergentul de vase. Potrivit unei reguli nescrise, nu trebuie să speli tigaia de fontă cu detergent, nu trebuie să o bagi în mașina de spălat vase și să o ștergi rapid cu un prosop uscat. Cele două reguli din urmă trebuie respectate, dar specialiștii precizează că poți folosi puțin detergent în combinație cu apă rece. Iar pentru eliminarea reziduurilor lipicioase, o poți freca ușor cu sare kosher.Dacă veți avea în vedere cele de mai sus, cu siguranță că greșelile de gătit vor ține de trecut.