Cum poţi fi non-stop cu ochii pe copil

Cum poți fi non-stop cu ochii pe copil

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este normal ca orice părinte să-și facă permanent griji pentru copilul său când nu-l are sub ochi. Din fericire, în ziua de astăzi, tehnica permite părinților, altor membri ai familiei să fie non-stop cu ochii pe copilul plecat de acasă, la școală sau la grădiniță.De când a început să meargă la grădiniță sau la școală, ți-ai dori o oglindă magică, în carte să vezi ce face micuțul tău. Este adevărat, orice părinte este mai liniștit când are informații certe despre ceea ce face odorul lui când este la școală sau rămâne singur acasă, dacă își face temele sau cu ce se delectează atunci când navighează pe internet. Cum acest lucru nu este posibil, recomandarea psihologilor Copilul.ro este să vorbești cu cel mic, să-i explici de ce este nevoie să muncești și că trebuie să fie cuminte și ascultător atunci când nu ești lângă el.Pe de altă parte, deși este important să-ți urmărești copilul când nu ești acasă, asta nu înseamnă că trebuie să exagerezi. Pe măsură ce ajunge la vârsta adolescenței, el trebuie să învețe să se descurce și în afara familei, să-și facă prieteni și să vorbească și cu cei de vârsta lui. Tot în această etapă, el va avea nevoie de mai multă intimitate și va vrea să câștige independență în ochii părinților, așa că nu-l sufocați, pentru că veți risca să se închidă în el și să facă exact invers cum îl sfătuiți.Este esențial să stabiliți împreună un program pe ore, în care copilul să știe ce are de făcut cât părinții sunt plecați: cât stă la școală și la eventualele cursuri opționale, când ajunge acasă și ce are de făcut atunci când este liber. În acest fel, îi veți ocupa mintea și veți fi sigur că nu se apucă de năzdrăvănii.Dacă cineva se îngrijește de cel mic, puteți să-i transmiteți orarul copilului și să-l întrebați în cursul zilei dacă îl respectă. În acest fel, ca mamă, de exemplu, vei sta mai liniștită că un adult îl veghează și vei putea să-i monitorizezi activitățile zilnice. Pentru copiii de peste 10 ani, care stau singuri acasă, regulile se complică. În primul rând, sună-l atunci când termină școala și verifică dacă a trecut pragul casei. Evită să-i telefonezi des, ca să nu simtă că ceva e în neregulă sau să se sature să-ți tot răspundă și să te ignore, ci o dată la două-trei ore, pentru a-i spune ce-ai mai făcut sau la ce să fie atent. Discret, întreabă-l ce face sau dacă are noutăți.Dacă este obișnuit să se joace pe calculator, aveți grijă să nu dea peste site-uri nepotrivite vârstei lui, așa că instalați un program care să-i blocheze accesul la paginile de internet deocheate. Dacă nu vă descurcați, cereți ajutorul unui specialist. Dacă a ajuns la adolescență, o modalitate eficientă de a-l urmări când nu suntețiu acasă este să vorbiți cu el pe site-urile de socializare. În acest fel, puteți să controlați ce fel de prieteni are în listă și cu cine se conversează. Dacă observați persoane suspecte care încearcă să-i vorbească, asigurați-vă că nu sunt rău intenționate. Numai printr-o supraveghere atentă – ceea ce nu-I prea ușor de făcut, e adevărat - puteți preveni situații care i-ar face mult rău copilului și în prezent, și în viitor.Esențial! Atunci când rămâne singur acasă, copilul trebuie să aibă acces la o listă în care să se regăsească, pe lângă contactele părinților, numărul la care poate suna de urgență, adică 112 pentru ambulanță, pompieri și poliție.