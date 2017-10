Cum planifici o excursie cu copiii

27 Iulie 2011

Concediile alaturi de parinti, cu masina incarcata pana la refuz de bagaje si cu aceleasi casete vechi rulate de casetofonul hodorogit sunt unele dintre cele mai frumoase amintiri ale copilariei pentru unii dintre noi.Asa am vazut tara in lung si in lat, timp in care ne-am confruntat cu probleme de motor, am stat la hotel, vila, cort si chiar camere inchiriate la manastire, am facut excursii de-o zi pe munte cu rucsacii in spate si am invatat sa identificam specii de plante si animale.Excursiile in familie au farmecul lor si, desi sunt ceva mai greu de organizat, promit aventura si amintiri. Desi, la prima vedere, par de cosmar pentru parinti, pot deveni unele dintre cele mai reusite vacante petrecute in familie. PBS ofera cateva sfaturi pentru organizarea unui concediu - excursie in familie.1. Nu plecati la drum fara un planCand ai copii nu mai este la fel de usor sa sari in masina si sa pleci incotro vezi cu ochii, gandindu-te ca ceva ceva tot va aparea. Stabiliti un traseu impreuna cu copiii, astfel incat acestia sa fie incantati de perspectiva vizitarii unor anumite obiective. Stabiliti totodata si opririle de pe traseu. Ideal ar fi sa puteti opri intr-un loc placut la fiecare doua-trei ore de mers pentru a pastra interesul copiilor. In timpul calatoriei, dati-le copiilor cate o harta pe care sa urmareasca traseul. Astfel pot vedea unde sunt si cat mai este pana la destinatie. In plus, incurajati-i sa aleaga ei urmatorul punct de oprire. 2. Profitati cat mai mult de fiecare oprireIncercati sa opriti intr-o zona cu verdeata (marginea padurii, campie, parc), unde copiii sa poata alerga in voie. O alta optiune este sa opriti in puncte turistice si sa vizitati diferite obiective. desi dureaza putin mai multe, aveti ocazia sa pastrati mici amintiri (o carte postala, un bilet de intrare la o gradina botanica etc.) cu care sa realizati, impreuna cu cei mici, un albun de vacanta.3. Nu exagerati cu distanteleGanditi-va cat de dificil este pentru un adult sa petreaca 10 ore in masina, chiar si atunci cand opriti pe parcurs. Or pentru copil, este mult mai greu. Copiii se plictisesc usor, devin irascibili. In jur de 6-7 ore petrecute in masina sunt mai multe decat suficiente pentru un copil. Prin urmare, in cazul in care aveti de parcurs o distanta mai mare, este ideal sa o impartiti pe doua-trei zile cu oprire de o noapte pe traseu. Citește mai departe