Cum ne sfătuiesc nutriţioniştii germani să ne potolim foamea

Cum ne sfătuiesc nutriționiștii germani să ne potolim foamea

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii nemți în nutriție ne învață cu ce alimente este bine și sănătos să ne potolim foamea, în funcție de ora la care vrem să mâncăm.Când vine vorba de micul dejun, deși mulți nu știu, trebuie avut în vedere faptul că în timpul nopții corpul uman pierde mult din energia acumulată într-o zi, precizează www.libertatea.ro. De aceea, el mai bine este ca la micul dejun să aveți un meniu bogat în carbohidrați. Astfel, aveți asigurată energia necesară pentru o nouă zi. Se pot consuma, de asemenea, și proteine, dar fără grăsimi multe.Prânz. La acest moment al zilei, organismul are nevoie de mai mulți carbohidrati buni, dar nu la fel de mulți precum dimineața. Restul de energie corpul îl va avea din rezervele de grăsime care se găsesc în organism. Combină, prin urmare, proteine (de exemplu piept de pui) cu carbohidrati (de exemplu, fidea sau orez). Chiar și 1-2 linguri de grăsime, cum ar fi uleiul de măsline sunt permise. Această combinație alimentară menține nivelul zahărului din sânge stabil și astfel se evită anumite pofte.După masa de prânz - aici e momentul petru mici păcate. Puteți mânca acum tort sau ciocolată, dar într-o cantitate moderată.Gustarea de după-amiaza - se recomandă proteine vegetale pure (cum ar fi o ceașcă de lapte degresat, iaurt).Cină - evitați seara să serviți carbohidrați (cu excepția legumelor).Lista alimentelor recomandate de nutriționiștii nemți pentru micul dejun:Fulgi de ovăz – conțin mult magneziu, fier, vitamina B.Miez de semințe de floarea soarelui - îmbunătățește mucoasa intestinală.Semințe de dovleac - asigură fitochimicale pentru organismSemințe de pin - stimulează hormonul de sațietate.Pâinea integrală - este bogată in fibre.Pâine de secară - imbunătățește digestia.Pâine integrală din grâu - oferă suficientă vitamnina B pentru o zi întreagă.Dulceață de casă - satisface nevoia de dulce.Câteva grame de zahăr vanilat – mai bun și mai sănătos decât zahărul nomalSucul de grapefruit – foarte bun pentru apetit.Kiwi - oferă o mulțime de vitamina C. Foarte bun pentru celulită și grăsime.Agrișe - sunt bogate în magneziu și calciu.Mango - satisface pofta de dulce.Caise – conținutul ridicat de beta-caroten protejează pielea.Mere – reglementează procesul de digestie.Pere - conțin potasiul necesar organismuluiAnanas – importantă sursa de enzimeSunca - ajută la bunul mers al metabolismul.Piept de curcan - arde grăsimile.Preparate din carne de bovină – taie senzațiaa cută de foameȘuncă prăjită – organismul are nevoie și de grăimi și de preferat să se consume dimineața sau la prânzBrânză topită, maxim 30 % grăsime - ajută dezvoltarea sistemului osos.Cașcaval – conține calciuCașcaval pane – bogat în zincLapte (1,5% grăsime) - conține proteine necesare corpuluiLapte de soia - reduce riscul de dezvoltare a osteoporozei.Iaurt de soia – arde grăsimile