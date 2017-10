Cum ne distrăm la Mamaia?

1

corect

aveti perfecta dreptate. litoralul romanesc iti ofera o gama diversificata de petrecere a timpului liber. este locul unde adrenalina se ridica la cote maxime. in timpul zilei turistii se bronzeaza pe plajajele pline de scoici, sezlonguri lipite unul de altul ca atunci cand te intorci, fara sa vrei, iti plimbi mainile pe sanii vecinei. daca te incalzesti prea tare poti inota in marea de un verde ce nici un pictor nu ar putea reliefa, algele te transforma in zombi(pe langa faptul ca mirosul este insuportabil). dupa ora 12 terasele te imbie cu diverse meniuri, la preturile afisate te saturi cu mirosul, ca oricum, preparatele sunt ramase de la sezonul trecut. satul de miros te incumeti sa bei o apa, un suc, o bere(doar una)iar preturile...te incumeti sa bei, reduci din zilele de concediu. pai de, produsele din mamaia sunt livrate cu elicopterul, altfel nu se justifica pretul. daca este prea cald, alegi sa stai la umbra unui copac...dar cu stupoare constati ca spatiul verde a fost inlocuit cu o terasa. nu ai incotro si te indrepti spre satul de vacanta, aici distractia atinge cote maxime. porumb, manele, atmosfera de bazar. alegi terasa unei casute, esti servit dupa 3 ore si constati cu stupoare ca pretul produselor consumate este inmultit cu 3 fata de pretul afisat in meniu. te intrebi de ce iar raspunsul vine ca in meniu pretul este la suta de grame iar tu ai consumat o portie.(concret mi s-a spus ca o pulpa de pui are 1 kg). platesti, obosit, scarbit si injurand te indrepti spre locul unde esti cazat, iti faci bagajele si pleci. a fost frumos, voi povesti si colegilor, dar nu-i nimic, am doi colegi ce nu-i pot suferi, le recomand litoralul romanesc. asa ma razbun. welcome to mamaia!