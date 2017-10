Cum îţi protejezi copilul de insecte şi alergii la iarbă verde

Cum îți protejezi copilul de insecte și alergii la iarbă verde

Minivacanța de 1 Mai a început, iar constănțenii se bucură din plin de vremea frumoasă de afară prin picnicuri în natură, la iarbă verde sau în pădurile din apropierea orașului. Medicii îi atenționează, însă pe părinți să își protejeze copiii de înțepăturile insectelor și să îi ferească de locurile încărcate de polen.Copiii sunt cei mai fericiți când se joacă în mijlocul naturii, culeg flori sau se tăvălesc prin iarba proaspătă. Cu toate acestea, părinții trebuie să urmărească fiecare pas al celor mici pentru că aceștia pot fi mușcați în orice clipă de căpușe sau păianjeni, iar cei care sunt alergici pot avea probleme din cauza polenului de la pomi și flori. În plus, medicii îi sfătuiesc pe constănțenii care își petrec Ziua Muncii la pădure să fie atenți la excesul alimentar al copiilor, să îi spele pe mâini cât mai des și să meargă în zone special amenajate, dotate cu toalete.Cât de grave sunt înțepăturile insectelor la cel micAproape toți copiii ajung să fie înțepați de anumite insecte, cel puțin o dată, dar de cele mai multe ori, efectele negative dispar în timp foarte scurt. Copiii pot avea leziuni roșii, umflate și dureroase sau care îi dau o senzație puternică de mâncărime. „În primă fază, părinții ar trebui să aplice puțină gheață sau apă rece pe aceste leziuni, pentru a reduce inflamația”, recomandă dr. Cristina Mihai, șeful Secției de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Con-stanța.Pe de altă parte, există și cazuri mai rare în care cel mic poate avea o reacție alergică severă la pișcătură, cunoscută sub numele de șoc anafilactic, care poate să fie fatală dacă nu este tratată de urgență. „În cazul în care copilul prezintă semne alergice la înțepătură, dacă i se înroșește pielea, este palid, transpiră abundent și respiră cu dificultate, înseamnă că a intrat în șoc anafilactic. În acea clipă este absolut necesar să chemați ambulanța sau să mergeți la cel mai apropiat centru medical de urgență”, a menționat medicul pediatru.Cu ce haine îmbrăcăm copilulDr. Cristina Mihai recomandă constănțenilor care își petrec zilele acestea în aer liber să își îmbrace copiii în așa fel încât să evite înțepătura insectelor și mai ales a căpușelor. „Dacă anul acesta nu s-a făcut nici un fel de dezinsecție, în păduri și în locurile unde crește iarbă înaltă ne putem confrunta cu mușcăturile de căpușă. Copiii trebuie protejați și îmbrăcați cu șosete și pantaloni mai strânși pe piele, deoarece căpușa se poate cățăra foarte ușor pe picior dacă cel mic are un pantalon mai lărguț”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Cristina Mihai.Ferește-l de zonele cu mult polenUnii copii pot avea probleme și din cauza polenului care poate declanșa sau agrava alergiile. Vei știi că cel mic este alergic dacă tușește, are nasul înfundat, lăcrimează, are ochii roșii și fața umflată, prezintă mâncărimi ale pielii, senzații de sufocare și îl doare capul. Principala substanță vinovată de apariția alergiilor în această perioadă este polenul, care rezistă până toamna târziu. „Cei care se știu alergici ar trebui să stea departe de locurile în care predomină polenul și să nu iasă la iarbă verde dacă bate vântul foarte puternic sau dacă încărcătura de polen din zonă este mare”, a mai spus dr. Cristina Mihai.