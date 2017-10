Cum îţi influenţează meseria propria zodie

Cum îți influențează meseria propria zodie

Ştire online publicată Vineri, 19 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii în Resurse Umane au ajuns la concluzia că fiecare zodie are un anumit tip de personalitate și, prin urmare, un job care i se potrivește și care o poate face să se simtă mai împlinită. Din păcate, există și joburi care te pot influența negative, îți pot face mult rău, dacă nu ții cont de ce spun astrele. Află ce job te poate distruge, în funcție de zodie, potrivit Unica.ro:BerbecBerbecii sunt energici și nu au pic de răbdare. Dacă vrei să torturezi un berbec, angajează-l undeva unde e înconjurat de cât mai puțină lume, dacă se poate lasă-l singur într-un birou și pune-l să sorteze hârtii. Joburile care pot distruge psihic și fizic un berbec sunt: contabil, farmacistă, gestiune depozite, paznic de noapte.TaurTaurii sunt destul de tipicari, încăpățânați și iubesc rutina. Dacă vrei să distrugi un taur veritabil, dă-i o slujbă unde nu are program fix și unde primește tot felul de ordine, de la tot felul de oameni, într-un stres continuu și agitație maximă. Joburile care pot distruge psihic și fizic un taur sunt: jurnalist, fotbalist, asistent manager, asistentă medicală.GemeniGemenii vor să vărbească mult și să fie înconjurați de admiratori tot timpul. Dacă nu are public, nativul din gemeni nu se simte în largul lui și de aceea, cele mai bune joburi pentru el sunt cele care implică mulți oameni și situații noi. Dacă vrei să ucizi spiritul cuiva din zodia gemeni, închide-l într-un cubicul. Joburile care pot distruge psihic și fizic pe oricine născut în zodia gemeni sunt: corporatist, mecanic auto, menajeră.RacRacii sunt firi sensibile și iubesc confortul și ideile noi, dar sigure. Orice îi agită sau le stârnește neliniștea le face rău. La fel și joburile care nu te lasă să fii creativ și joburile cu risc mare sau responsabilități mari. De exemplu: patron de firmă proprie (îți faci griji până mori), manager.