Cum îl disciplinăm pe Domnul Goe

Cu toții am asistat, cel puțin o dată, la scene tragicomice cu copii care se aruncă, țipă, se tăvălesc pe jos și care nu pot fi stăpâniți de părinți.Pe moment, ne promitem în gând că nouă nu o să ni se întâmple niciodată așa ceva cu odorul nostru. Apoi, într-o zi frumoasă, ne trezim că dragul nostru copil are aceleași ieșiri de răzgâiat. Regulile de disciplină sunt făcute pentru a fi încălcate, mai ales dacă nu sunt impuse și respectate chiar de către părinți. Așa că nu este de mirare că cei mici ajung să se manifeste ca niște răzgâiați, acasă și chiar în public. De aceea, regulile trebuie stabilite încă din primii ani de viață și păstrate cu consecvență de cei mari, în primul rând. Copiii se simt în siguranță și protejați atunci când părinții stabilesc clar regulile. Limitele trebuie stabilite cu dragoste și respect, implicându-l chiar și pe cel mic. El trebuie să cunoască regulile și consecințele înainte, ca să știe ce îl așteaptă, și abia apoi urmați planul dacă este necesar. Exemplu bun În primul rând, pentru a impune reguli, trebuie să fim conștienți că noi suntem primii care suntem obligați să le respectăm. Părinții sunt primul profesor al copilului și cu cea mai mare influență. Copiii învață imitându-ne pe noi, așa că trebuie să avem grijă ce spunem și cum tratăm alte persoane. Și, chiar dacă ne considerăm cei mai buni părinți, întotdeauna există loc de mai bine. De asemenea, dincolo de reguli, noi trebuie să fim prietenii cei mai buni ai copilului nostru. Jucați-vă cu el, petreceți zilnic măcar o oră în compania lui, arătați-i că-l iubiți. Astfel va fi mult mai receptiv la limitele impuse. Dar nu-i tolerați greșelile, căci îl transformați în Domnul Goe. Copiii au nevoie de disciplină Disciplina nu este același lucru cu pedeapsa. Cea mai bună disciplină este înrudită cu educația, cu faptul de a le arăta copiilor cum ne așteptăm să se poarte în lume. Dacă micuțul nostru a început să țipe în supermarket că vrea oușoare de ciocolată și nu reușim să îl potolim de fel, singura soluție recomandată de specialiști este să părăsim magazinul. Cu cât mai mult calm posibil, rugați un angajat al magazinului să aibă grijă de căruciorul de cumpărături în timp ce ieșiți cu copilul afară. Stați cu el pe trotuar sau în mașină și spuneți-i „Sunt gata să ascult ce ai de spus când încetezi să plângi”. După ce copilul s-a calmat, ajutați-l să se gândească la ce anume a mers rău, în loc să-i țineți predici: „De ce am plecat din magazin? Cum ne uităm la lucrurile din magazin, cu mâinile sau cu ochii?” Iată ce înseamnă disciplina - nu îl criticați, ci îi dați copilului o mică lecție, în loc să-l pedepsiți. După ce reveniți înăuntru, ajutați copilul să se confrunte cu acele dorințe irezistibile de a adăuga dulciuri în căruciorul de cumpărături: spuneți-i că azi este ziua cumpărăturilor pentru familie și că va putea să își aleagă un desert când va fi o ocazie specială pentru el. Împreună, puteți face lista unor astfel de ocazii - ziua lui de naștere, ultima zi de școală, pentru distracții în plus. Stabilirea regulilor și limitelor Asigurați-vă că regula corespunde situației r La impunerea regulii, țineți cont de vârsta, personalitatea și abilitățile copilului r Aplicați cu consecvență regula stabilită r Urmați regula întocmai; cu-vintele trebuie să fie urmate de acțiuni r Folosiți fraze simple, formulați regulile clar și într-o manieră pozitivă r Respectați sentimentele copilului și țineți cont de ele, pe cât este posibil r Fiți autoritari; fiți încrezători și siguri în atingerea scopului propus r Fiți gata să acceptați consecințele. Planificați pașii următori și fiți consecvenți în privința regulii impuse r Oferiți-i copilului posibilitatea de a alege, în limitele stabilite de dvs. Stabilind limite, păstrați controlul asupra situației; oferind posibilitatea de a alege, îi permiteți copilului să simtă că deține controlul asupra situației r Încurajați copilul să vă ajute la formularea regulilor. Nu uitați că este la fel de important să lăudați copilul pentru respectarea regulilor de comportament și să-i impuneți disciplină când nu le respectă.