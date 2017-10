Cum îi tratăm pe copiii cu rinofaringită

A venit frigul și, odată cu el, au început și necazurile pentru părinți. Cel mic ne anunță că îl doare în gât, îi curge nasul și parcă are și un pic de febră. Nu trebuie să ne panicăm, este faimoasa rinofaringită. Înarmați-vă doar cu paracetamol și multă răbdare. Rinofaringita este cea mai frecventă infecție a copilului și constituie un proces inflamator infecțios de etiologie virală, localizată la nivelul naso-faringelui. Spre deosebire de adult, la copil, procesul infecțios de la nivelul naso-faringelui se extinde frecvent la urechea medie și sinusuri, complicându-se cu o sinuzită, otită medie sau poate coborî înspre căile respiratorii superioare și inferioare. Afecțiunea apare mai ales în perioada rece a anului, un copil putând fi afectat de trei până la șase ori într-un an. Este de natură virală și se manifestă prin obstrucție nazală, strănut sau tuse, rinoree și febră, sub 38,5 grade Celsius. În formele necomplicate de boală, simptomele apar brusc și se agravează progresiv în primele trei-patru zile de evoluție. Febra durează până la trei zile, iar restul simptomelor până la 14 zile. Tusea poate persista trei, chiar patru săptămâni. Secrețiile nazale sunt inițial sero-mucoase și devin muco-purulente (galbene, verzui) spre sfârșitul bolii. Copilul poate fi scos afară, la aer Medicii pediatri recomandă evitarea administrării de antibiotice și îi îndrumă pe părinți să o trateze numai simptomatic. Copilul trebuie să primească medicamente anti-termice și foarte multe lichide. Nu trebuie obligat să mănânce și putem să îi păstrăm programul normal, izolându-l doar de alți copii. El poate fi scos afară, la aer, și nu trebuie ținut în casă, la temperaturi ridicate. În plus, este necesară umidifierea aerului din cameră și desfundarea nasului, folosind câteva picături de ser fiziologic. La bebeluși, dezobstrucția nazală se realizează întotdeauna cu 10-15 minute înainte de masă, pentru ca micuțul să poată să respire bine în timpul mesei. La copiii mai mari, se pot administra și vitamine, plicuri sau tablete, în funcție de vârstă. Atenție la complicații! În cazul în care o rinofaringită virală se complică, suprainfec-tându-se bacterian, sau se complică cu o sinuzită, otită medie, faringo-amigdalită, traheo-bronșită ori pneumonie, este indicat tratamentul antibiotic. Atunci când copilul devine apatic, nu mănâncă și i se alterează starea generală, este indicat totuși să se facă o vizită la medicul pediatru.